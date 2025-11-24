Priština bez gradskog saobraćaja, pred Vladom protestuju radnici i gradonačelnik Rama

Radnici prištinskog Gradskog saobraćaja, koji su protestvovali danas pred opštinom, krenuli su ka zgradi Vlade kako bi tamo nastavili protest zbog neisplaćenih plata a među njima je i gradonačelnik Prištine Perparim Rama.“Saosećam sa svim radnicima koji nisu primili plate. Hvala vam za sav posao koji ste obavili svih ovih meseci u službi građana glavnog grada, uprkos sabotažama i blokadama“, rekao je Rama.

Predsednik Sindikata Gradskog saobraćaja u Prištini Ilmi Gaši rekao je da su radnici spremni da odmah ponovo počnu s radom ako dobiju pozitivan odgovor od opštine.

U obraćanju medijima, pre sastanka sa gradonačelnikom Ramom, Gaši je rekao da dva meseca nisu primili plate, dok njihov dug prema dobavljačima prelazi 1,6 miliona evra.

On je ocenio da to nije političko pitanje, već pitanje opstanka preduzeća.

„Sa žaljenjem se obraćam građanima Prištine. Oprostite nam zbog ove situacije u kojoj se danas nalazimo, ne svojom željom. Radnici Gradskog saobraćaja imaju milion evra duga za naftu, dve plate još nisu primili. Tri miliona evra nam duguje opština, a mi dugujemo 1,6 miliona evra našim dobavljačima. Nemamo sredstva za rad, nema plata. Nije političko pitanje, već pitanje opstanka kompanije“, rekao je Gaši.

Gaši je dodao da, ako opština pozitivno odgovori na njihove zahteve, štrajk mogu odmah da obustave i počnu da rade.

Gradonačelnik Prištine Perparim Rama zatražio je sastanak sa vršiocem dužnosti premijera Aljbinom Kurtijem i ministrom finansija Hekuranom Muratijem.

Radnici Gradskog saobraćaja su prekinuli rad, dok su privatne kompanije koje prevoze građane Prištine u protestu.

Juče je gradonačelnik Prištine Perparim Rama upozorio na opasnost koja preti osnovnim uslugama građanima Prištine, kao posledica blokade budžeta od Vlade Kosova.

Rama je na konferenciji za novinare istakao da je, prvi put u istoriji, centralna Vlada blokirala sopstvene prihode glavnog grada, ugrožavajući ključne usluge kao što su ishrana u školama, javni prevoz, zdravstvo, socijalna pomoć i druge osnovne funkcije važne za dobrobit građana, dece i porodica u Prištini.

Istakao je da je više od godinu dana opština tražila prenos svog budžeta u skladu sa zakonskim procedurama, ali nijedan zahtev nije bio razmotren.

„Deo budžeta Prištine, u iznosu od 35 miliona evra, ostaje blokiran, od čega 25 miliona evra sopstvenih prihoda i deset miliona evra državnog granta, što je u suprotnosti sa zakonom i Ustavom. Zbog toga sam podneo krivičnu prijavu protiv vršioca dužnosti ministra finansija Hekurana Muratija, kao i protiv odgovornih službenika ovog ministarstva, zbog jasnih kršenja zakona“, kazao je Rama.

Istovremeno se obratio i vršiocu dužnosti premijera i predsednici Kosova i od Ustavnog suda zatražio ocenu ustavnosti takvog ponašanja Vlade Kosova.

Juče je vršilac dužnosti ministra finansija Hekuran Murati rekao je da je trezor u petak preneo sredstva opštini Priština za decembar.

(Beta)

