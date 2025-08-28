Pritvor državljanki Srbije i hrvatskom vojnom pilotu zbog sumnje u špijunažu

Istražni sudija Županijskog suda u Splitu odredio je jednomesečni pritvor 54-godišnjem pilotu Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva (HRZ) iz Splita i njegovoj partnerki (46), državljanki Srbije koja živi na Kosovu, zbog sumnje u špijunažu, saopštilo je danas tužilaštvo.
Istražni zatvor im je, po zahtevu splitskog tužilaštva, određen zbog mogućeg uticaja na svedoke i opasnosti od uništavanja dokaza, a 46-godišnjoj državljanki Srbije i zbog opasnosti.
Državno tužilaštvo Hrvatske saopštilo je danas da je određena tajnost cele istrage, pa detalji o postupku nisu navedeni, samo odluka o određivanju pritvora, godine i državljanstvo osumnjičenih.
Hrvatski mediji pišu sa se sumnja da je vojni pilot J.I. odavao tajne partnerki A.M, sociološkinji iz Kosovske Mitrovice, a ona ih je slala Srpskoj listi.
Oni su krajem jula uhapšeni na Visu u Hrvatskoj, gde su bili na godišnjem odmoru, prenela je agencija Hina.
Pilot je bio pušten na slobodu, a državljanka Srbije je trebalo da bude proterana iz Hrvatske na deset godina.
Pozivajući se na medije, Hina navodi da su u međuvremenu proverom njihovih mobilnih uređaja i komunikacije istražitelji pronašli kompromitujuće poruke zbog kojih su ih osumnjičili za međunarodnu špijunažu.
Privedena žena, kako su pisali mediji, navodno radi za nemačku organizaciju i prijavljena je zbog prikupljanja podataka koje joj je poslednje tri godine davao splitski vojni pilot koji je jedno vreme proveo na Kosovu kao pripadnik hrvatskog kontingenta u sklopu KFOR-a.
Mediji navode da je kazna za to krivično delo od šest meseci do pet godina zatvora.
(Beta)
