Pritvor državljanki Srbije i hrvatskom vojnom pilotu zbog sumnje u špijunažu

Istražni sudija Županijskog suda u Splitu odredio je jednomesečni pritvor 54-godišnjem pilotu Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva (HRZ) iz Splita i njegovoj partnerki (46), državljanki Srbije koja živi na Kosovu, zbog sumnje u špijunažu, saopštilo je danas tužilaštvo.

Istražni zatvor im je, po zahtevu splitskog tužilaštva, određen zbog mogućeg uticaja na svedoke i opasnosti od uništavanja dokaza, a 46-godišnjoj državljanki Srbije i zbog opasnosti.

Državno tužilaštvo Hrvatske saopštilo je danas da je određena tajnost cele istrage, pa detalji o postupku nisu navedeni, samo odluka o određivanju pritvora, godine i državljanstvo osumnjičenih.

Hrvatski mediji pišu sa se sumnja da je vojni pilot ​J.I. odavao tajne partnerki A.M, sociološkinji iz Kosovske Mitrovice, a ona ih je slala Srpskoj listi.

Oni su krajem jula uhapšeni na Visu u Hrvatskoj, gde su bili na godišnjem odmoru, prenela je agencija Hina.

Pilot je bio pušten na slobodu, a državljanka Srbije je trebalo da bude proterana iz Hrvatske na deset godina.

Pozivajući se na medije, Hina navodi da su​ u međuvremenu prover​om njihovih mobilnih uređaj​a i komunikacij​e istražitelji pronašli​ kompromitujuće poruke​ zbog kojih su ih osumnjič​ili za međunarodnu špijunažu.​

Privedena žena, kako su pisali mediji, navodno radi za nemačku organizaciju​ i prijavljena je zbog prikupljanja podataka koje joj je poslednje tri godine davao splitski ​vojni pilot​ koji je jedno vreme proveo na Kosovu kao pripadnik hrvatskog kontingenta u sklopu KFOR-a.

Mediji navode da je kazna za to krivično delo od šest meseci do pet godina zatvora.

(Beta)

