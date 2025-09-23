Privatno obezbeđenje postupalo u skladu sa zakonom na Univerzitetu u Novom Pazaru

Pripadnici privatnog obezbeđenja, koje je angažovala rektorka Državnog univerziteta u Novom Pazaru Zana Dolićanin, postupali su u skladu sa zakonom prilikom ulaska u tu visokoškolsku ustanovu, 29. jula, saopštilo je gradsko Osnovno tužilaštvo.

U saopštenju se navodi da je policijskim proverama utvrđeno da je Dolićanin ugovorom angažovala firmu „Guard security system 036“ iz Kraljeva za pružanje usluga privatnog obezbeđenja, da se radi o licenciranoj firmi, te da u njihovom postupanju 29. jula nema elemenata krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti.

U saopštenju Osnovnog tužilaštva se navodi da će protiv te kompanije za obezbeđenje biti podneta prekršajna prijava jer policiji nisu u roku od 48 sati dostavili izveštaj da su prilikom postupanja na Državnom univerzitetu koristiti sredstva prinude.

„Takođe, obaveštavamo javnost da će spisi predmeta biti prosleđeni Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu, Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije, radi utvrđivanja da li su zaključivanjem predmetnog ugovora eventualno ostvarena bića krivičnih dela iz nadležnosti tog tužilaštva“, saopštilo je Osnovno tužilaštvo u Novom Pazaru.

Pripadnici obezbeđenja iz Kraljeva, rano ujutru 29. jula izbacili su uz primenu fizičke sile, studente koji su držali u blokadi Državni univerzitet u Novom Pazaru.

Oni su, zajedno sa rukovodstvom Univerziteta, ubrzo nakon toga napustili zgradu u koju su se studenti vratili posle više sati i nekoliko incidenata.

Državni univerzitet u Novom Pazaru još uvek nije javno objavio ugovor o angažovanju obezbeđenja.

(Beta)

