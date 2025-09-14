Pro-palestinske demonstracije u Madridu skratile biciklističku trku Vuelta kroz Španiju, Izrael ljut

Ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar izjavio je u nedelju uveče da su španski premijer Pedro Sančes i njegova vlada „sramota za Španiju“ pošto je Međunarodna biciklistička trka Vuelta završena 57 kilometara pre končanog cilja u Madridu zbog masovnog pro-palestinskog protesta zbog učešća tima „Izrael-Premijer Tek“.

Sar je na platformi X optužio Sančesa da je „podsticao demonstrante da izađu na ulice“ da bi zaustavili biciklističku trku u kojoj je učestvovao i izraelski tim.

U Madridu su popadale zaštitne ograde, a masa demonstranata je provalila u Gran Viju, u srcu Madrida s pelstinskim zastavama i transparentima osude „cionističkog genocida“ u Pojasu Gaze.

Više od 100.000 pro-palestinskih demonstranata je tako u nedelju pre vremena „odsviralo kraj“ trke „Vuelta a Espanja“.

Retko viđen veliki broj policajca, preventuivno raspoređenih zbog incidenata koji su remetili Vueltu od njenog početka pre tri nedelje povodom učešća tima Izrael-Premijer Tek, bio je nemoćan da zaustave plimni talas ljudi koji je preplavio sve.

Posle prvog naleta uzbuđenja i panike, atmosfera se smirila, a masa, uključujući porodice, neke s malom decom u kolicima, i starije, mirno je marširala, okružena policajcima koji nisu intervenisali.

Slične scene su se ponovile u drugim delovima grada. Policija je drugde u početku reagovala snažnije, ispaljivala suzavac, ali je konačno dopustila demonstrantima da marširaju skandirajući „Bojkotujte Izrael!“, „To (u Gazi) nije rat, to je genocid!“ i „Zaustavite smrt nevine dece!“.

Pedesetsedam kilometara pre cilja, bciklisti su sjašili. Nekoliko trenutaka kasnije rukovodstvo trke je objavilo da je to kraj celog takmičenja koje je gotovo svakodnevno bilo ometano demonstracijama.

U srcu Madrida policija je pokušala da spreči svaki pristup području gde je trebalo da se održi završna ceremonija proglašenja pobednika. Međutim, i tamo je bilo incidenata i policija je ponovo upotrebila suzavac, pre mirnog razilaženja mase kasno uveče.

U nedelju su bila raspoređena izuzetna pojačanja kakva Madrid nije video još od samita NATO-a 2022. godine, a na nekim raskrsnicama su čak bila oklopna vozila za slučaj ozbiljnih incidenata.

„Vuelta je povod da pokažemo podršku Palestincima“, rekla je za AFP Rosa Mostaza Rodrigez, 54-godišnja učiteljica.

„Izrael čini genocid u Gazi i ne bi trebalo da učestvuje u međunarodnim događajima“, rekao je Hose Luis Fernandez (74), penzionisani univerzitetski profesor.

Pošto je palestinski pokret Hamasa 7. oktobra 2023. godine napao jug Izraela što je rezultirao smrću 1.219 uglavnom civila na izraelskoj strani, izraelski rat odmazde je ostavio najmanje 64.871 mrtvih u Pojasu Gaze, koji je sada usred humanitarne krize.

Trka kroz Španiju je bila poprište pro-palestinskih demonstracija koje su ozbiljno remetile bicikliste, od kojih su neki pali tokom incidenata, i bilo je izmena trase nekoliko etapa.

U Španiji gde je palestinska stvar veoma popularna, demonstracije su se poklopile s velikim tenzijama između vlade socijaliste Pedra Sančesa i vlade premijera Izraela Bendžamina Netanjahua, posebno posle nedavne objave španskog premijera mera koje imaju za cilj da „okončaju genocid u Gazi“.

Uveče se haotičan kraj trke u Madridu pretvorio u domaći politički obračun Vlade i desničarske opozicije.

„Špansko društvo ne toleriše da se genocid u Gazi normalizuje sportskim ili kulturnim događajima“, izjavila je na društvenim mrežama ministarka rada Jolanda Dijaz, sa krajnje levičarske platforme Sumar i treća po značaju u Vladi.

Po njenim rečima, „Izrael ne može učestvovati ni u jednom događaju sve dok nastavlja da vrši genocid“.

Socijalistički premijer Pedro Sančez, jedan od najkritičnijih glasova u Evropi u vezi sa akcijama Izraela u Gazi, nije odmah reagovao na same narede, mada je izrazio „divljenje“ prema demonstrantima i „poštovanje“ prema sportistima.

Vođa desničarske opozicione Narodne partije (PP), Alberto Nunjes Feiho, osudio je „međunarodnu sramotu Španije prenetu širom sveta“, koja je, po njegovim rečima, delo socijalističke vlade koja „ne samo da je dozvolila, već je i podsticala prekid La Vuelte“.

(Beta)

