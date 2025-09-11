Probe grejnog sistema u Beogradu od 1. oktobra, novi sistem naplate po utrošku za deo građana

Direktor Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane“ Vanja Vukić najavio je danas da će proba sistema za početak grejne sezone krenuti 1. oktobra, a zvanična sezona će početi 15. oktobra.

On je rekao za Radio-televiziju Srbije da će od novembarskog računa cena grejanja poskupeti za nešto više od šest odsto.

„Postoji fiksni i varijabilni deo cene grejanja, fiksni se odnosi na održavanje celokupnog sistema, a varijabilni deo se odnosi na cenu gasa“, rekao je Vukić.

Naveo je da će iznos povećanja biti oko 600 dinara za prosečan stan od 60 kvadrata.

„Po pravilima Evropske unije i pravilima tržišta grejanje naplaćujemo po potrošnji, dakle ne po kvadratu i u dogovoru sa Ministarstvom energetike određeni broj stanova i potrošača mora da pređe naplatu po potrošnji“, rekao je on.

Kazao je da su zgrade koje su napravljene posle 2010. godine u obavezi da grejanje plaćaju po potrošnji i dodao da je u maju obavešteno 85.000 potrošača o novom sistemu naplate.

(Beta)

