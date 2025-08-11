Problem s biračkim spiskom u Indiji, opozicija protestuje

Opozicione stranke u Indiji su danas protestovale zahtevajući poništavanje sporne revizije biračkog spiska u jednoj od najsiromašnijih država te zemlje, gde su ključni izbori zakazani za novembar, upozorivši da bi te promene mogle dovesti do uskraćivanja prava glasa mnogim biračima.

Stotine poslanika i pristalica protestovale su ispred Parlamenta, a policija ih je sprečila da odu do kancelarije Izborne komisije u glavnom gradu, Nju Delhiju i nakratko privela neke poslanike, uključujući lidera opozicije Rahula Gandija.

Opozicija optužuje Izbornu komisiju da je žurila sa ogromnom revizijom biračkog spiska u istočnoj državi Bihar. Revizija skoro 80 miliona birača donosi stroge zahteve za dokumentaciju građana, što bi mogla dovesti do isključenja ranjivih grupa, posebno onih koji nisu u mogućnosti da dokažu da imaju državljanstvo.

Neka od potrebnih dokumenata uključuju izvode iz matične knjige rođenih, pasoše i evidenciju o upisu u birački spisak. Kritičari i lideri opozicije kažu da je do toga teško doći u Biharu gde je stopa pismenosti među najnižim u Indiji. Kažu da će promene najviše uticati na manjine, uključujući muslimane, i onemogućiti im glasanje.

Indija nema jedinstvenu ličnu kartu. Široko korišćena biometrijska lična karta nije među dokumentima koje je Izborna komisija navela kao prihvatljiv dokaz biračkog prava.

Izborna agencija je negirala kritike i rekla da je osigurala da nijedan podoban birač ne bude zanemaren. Takođe je rekla da je „intenzivna revizija“ rutinsko ažuriranje da bi se osigurala tačnost biračkih spiskova i da je potrebna da bi se izbeglo „uključivanje stranih ilegalnih imigranata“ u njih.

Po komisiji, oko 49,6 miliona birača čija su imena bila uključena u sličnu reviziju 2003. godine, nije obavezno da podnese dodatna dokumenta. Ali to i dalje ne rešava problem skoro 30 miliona drugih birača. Slična revizija biračkog spiska planirana je širom Indije koja ima 1,4 milijardi stanovnika.

Bihar je ključna država u kojoj vladajuća hinduistička nacionalistička Indijska stranka premijera Narendre Modija vlada samo u koaliciji. Rezultati izbora tamo bi verovatno mogli uticati na ravnotežu snaga u indijskom parlamentu, gde se Modijeva vlada oslanja na koalicione partnere, uključujući regionalnu stranku iz Bihara.

Modijeva BJP je podržala reviziju i rekla da je neophodno ažurirati spiskove novim biračima i izbrisati imena onih koji su umrli ili su se odselili. Takođe je tvrdila da je revizija neophodna za eliminisanje nedokumentovanih muslimanskih imigranata iz susednog Bangladeša, koji su navodno na prevaru ušli u indijske biračke spiskove.

Kritičari i lideri opozicije upozorili su da je revizija slična onoj sa spornom listom državljanstva iz 2019. godine u istočnoj indijskoj državi Asam, koja je ostavila skoro dva miliona ljudi u opasnosti od apatridije. Mnogi od onih koji su izostavljeni sa konačne liste državljanstva bili su muslimani, a proglašeni su strancima i neki od njih su dugo bili i u pritvoru.

Gandi, lider opozicije, prošle nedelje je objavio analizu svoje Kongresne stranke iz južne države Karnataka u kojoj se navodi da je skoro 100.000 glasova datih za mesto u skupštini na opštim izborima 2024. godine bilo dato na prevaru. Indijska izborna komisija je odbacila njegove tvrdnje.

„Čist birački spisak je imperativ za slobodne i poštene izbore“, rekao je Gandi u nedelju u objavi na platformi X.

(Beta)

