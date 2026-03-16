Proboj ekstremne desnice i radikalne levice u prvom krugu lokalnih izbora u Francuskoj

Ekstremno desničarska stranka Nacionalno okupljanje i radikalno levičarska Nepokorena Francuske ostvarile su u nedelju proboj u prvom krugu lokalnih izbora, preneli su tamošnji mediji.

Predstojeća sedmica, do drugog kruga izbora zakazanog 22. marta, biće obeležena neizvesnostima jer se ne znaju mogući savezi među strankama, a to u svetlu trke za Jelisejsku palatu 2027. godine kada predsedniku Emanuelu Makronu (Emmanuel Macron) ističe drugi mandat.

U tri najveća grada Francuske, levica se dobro snalazi. Socijalista Emanuel Gregoar (Gregoire) je znatno ispred bivše desničarske ministarke Rašide Dati (Rachida) u Parizu.

Socijalistički gradonačelnik Marseja Benoa Pajan (Benoit Payan) vodi u svom gradu, ali je odmah iza njega kandidat Nacionalnog okupljanja Frank Alizio (Allisio).

Gregori Duse (Gregory Doucet) iz Zelene stranke, aktuelni gradonačelnik Liona, u tesnoj je trci sa bivšim predsednikom fudbalskog kluba Olimpik Liona Žan-Mišelom Olaom (Jean-Michel Aulas), kojeg podržavaju desnica i centar.

Na drugim mestima, Nacionalno okupljanje i njegovi saveznici su se etablirali u opštinskoj političkoj areni, što je njihov cilj godinu dana pre predsedničkih izbora.

Oni vode u najmanje 58 opština, u poređenju sa samo 11 u prvom krugu lokalnih izbora 2020. godine.

Predsednik Nacionalnog okupljanja Žordan Bardela (Jordan Bardella) pozvao je na savez sa desnicom u drugom krugu.

Lokalni izbori će biti test za političke snage, godinu dana pre predsedničkih izbora 2027. godine, dodali su francuski mediji.

(Beta)

