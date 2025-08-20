Produžen pritvor aktivistima PSG i STAV

Aktivistima Pokreta slobodnih građana i studentske orgaizacije STAV produžen je kućni protvor, potvrdio je Milan Čanak, sin Marije Vasić.

Čanak je na mreži X napisao „Mariji i ostalim političkim zatvorenicima su produžili kućni pritvor, vidimo se za pola sata pred sudom“.

Marija Vasić i Mladen Cvijetić viđeni su danas s „nanogicama“ ispred zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu, gde ih je dočekao kordon policije koji sprečava blokadu suda.

Marija je nosila transparent s porukom „Šest meseci nezakonitog pritvora produženo za još tri meseca“.

Novosadski PSG je objavio na društvenim mrežama da je Marija Vasić iskoristila svoj dopušteni jedan sat šetnje dnevno da danas poseti „građane ispred Suda“.

Pod optužbom za „rušenje ustavnog poretka“ od marta su u pritvoru aktivisti PSG i STAV Davor Stefanović, Mladen Cvijetić, Srđan Đuri, Marija Vasić, Lado Jovanoviću i studentu Lazar Dinić.

Pored šestoro aktivista koji su u zatvorskom i kućnom pritvoru, još šestoro aktivista organizacije Studenti protiv autoritarne vlasti (STAV) je takođe optuženo za navodni pokušaj rušenja ustavnog poretka. Oni su u vreme hapšenja aktivista bili u inostranstvu, gde su i sada.

(Beta)

