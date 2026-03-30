Produžen ugovor o nabavci ruskog gasa po povoljnim uslovima

Zvanični Beograd i Moskva dogovorili su da ugovor o nabavci gasa po povoljnim uslovima bude produžen na još tri meseca, izjavio je u ponedeljak srpski predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić je novinarima u Predsedništvu rekao da je razgovarao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom o medicini, farmaciji, vakcinama, učešću ruskih kompanija u projektima u Srbiji.

„Dobili smo još tri meseca produženje ugovora za gas, po veoma povoljnim uslovima. U Evropi ćemo biti druga ili treća zemlja koja uma najnižu cenu gasa, najverovatnije druga iza Belorusije“, rekao je Vučić.

Dodao je dogovorena nabavka gasa po fleksibilnim uslovima i da ostaje formiranje cene po naftnoj formuli.

