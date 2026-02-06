Proevropske partije pozdravile stav Evropske komisije o izmeni pravosudnih zakona Srbije

Proevropske partije su danas "pozdravile reakcije Evropske komisije na usvajanje izmena pravosudnih zakona" u Skupštini Srbije 28. januara i ocenile da je to "nastavak pozitivne promene odnosa Evropske unije prema Srbiji".

To piše u saopštenju Evropskog pokreta u Srbiji o nastavku koordinacije aktivnosti proevropskih aktera u Srbiji prema Evropskoj uniji o čemu su danas u prostorijama tog pokreta u Beogradu razgovarali predstavnici stranaka Narodni pokret Srbija, Pokret slobodnih građana, Srbija centar – SRCE, Stranka slobode i pravde i Zeleno-levi front.

Na sastanku je nastavljena koordinacija na temu vladavine prava i demokratskih institucija, sa posebnim fokusom na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u Srbiji, piše u saopštenju.

Komesar za pravosuđe Evropske Unije Majkl Mekgrat (Michael McGrath) je u četvrtak na sastanku u Briselu s ministrom pravde Srbije Nenadom Vujićem pozvao na obustavljanje primene usvojenih izmena pravosudnih zakona i njihovu hitnu reviziju.

„Komesar je jasno istakao našu ozbiljnu zabrinutost i očekivanja u vezi sa narednim koracima: pozivamo nadležne organe da pronađu pravne načine da obustave primenu izmena i da hitno pristupe reviziji usvojenih izmena kako bi se odgovorilo na naše primedbe“, rekao je portparol Evropske Komisije Gijom Mersije (Guillaume Mercier).

On je dodao da revizije moraju da poštuju transparentan i inkluzivan proces konsultacija sa svim relevantnim akterima, uključujući Evropsku komisiju i Venecijansku komisiju.

Mersije je ponovio da Evropska komisija „žali zbog potpisivanja izmena ključnih pravosudnih zakona od strane predsednika Srbije“.

„Već prošle nedelje jasno smo izneli naš stav o ovim izmenama: one predstavljaju ozbiljan korak unazad na putu Srbije ka pristupanju Evropskoj uniji i potkopavaju ranije preuzete obaveze i ostvareni napredak“, ponovio je Mersije.

On je još jednom podsetio da se, u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji, Srbija obavezala da će jačati nezavisnost pravosuđa i samostalnost tužilaštva, uključujući i uzimanje u obzir preporuka Evropske Komisije.

U saopštenju ministra Vujića o sastanku s komesarom Mekgratom piše da ga je obavestio da „izmene i dopune seta pravosudnih zakona koji su usvojene u Skupštini Srbije, uključujući inicijative narodnog poslanika Uglješe Mrdića, predstavljaju značajan doprinos efikasnijem radu pravosuđa, boljoj zaštiti prava građana i unapređenju vladavine prava“.

Vujić je uz to obavestio Mekgrata da je ipak „u toku postupak traženja hitnog mišljenja Venecijanske komisije o izmenama pravosudnih zakona“ i da je tražio „da se hitno zakaže sednica Visokog saveta tužilaštva (Srbije) u cilju donošenja odluke o upućivanju javnih tužilaca“ – njihovom preraspoređivanju u skladu s nedavno izmenjenim zakonima.

(Beta)

