Proevropske stranke: Korupcija ugrožava državu i ljude u Srbiji

Pet proevropskih stranaka danas je upozorilo "da endemska korupcija ozbiljno ugrožava funkcionisanje države i ima direktne, tragične posledice po živote ljudi".

Uoči izjašnjavanja Venecijanske komisije o setu srpskih pravosudnih zakona (poznatih kao Mrdićevi zakoni) pet opozicionih stranaka Narodni pokret Srbije (NSP), Pokret slobodnih građana (PSG), Srbija centar – SRCE, Stranka slobode i pravde (SSP) i Zeleno-Levi front (ZLF), usvojili su u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji saopštenje u kome je navedeno da endemsku korupciju „potvrđuju brojne nesreće izazvane institucionalnim nemarom“.

Ukazano je i da je tokom dugogodišnje vladavine SNS-a i predsednika Aleksandra Vučića došlo do sistemskog urušavanja institucija, vladavine prava i bezbednosti građana.

Upozoreno je i da „endemska korupcija dodatno podstiče masovni odliv mladih i stručnih ljudi, ostavljajući društvo bez znanja, stručnosti i nade i gurajući zemlju u propadanje“.

(Beta)

