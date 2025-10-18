Profesor Bakić: Biće nas sve više, temperaturu ćemo podići usred zime i istopićemo zločinački režim

Profesor Filozofskog fakulteta beogradskog Univerziteta Jovo Bakić izjavio je večeras na protestu u Kraljevu da narod u Srbiji „neće stati dok kriminalce ne odvede na sud, pa u zatvor“, dodajući da će tokom zime biti „podignuta temperatura“.

„Ima nas dovoljno i biće nas sve više. Temperaturu ćemo podići usred zime, topiće se sve i istopićemo i taj zločinački režim. Gotovo je. Usred zime istopiće se organizovani kriminal, jer mi smo narod i jesmo suvereni. Nema tog kriminalca i tog režima koji nam se može odupreti“, rekao je Bakić na protestu, a preneo portal N1.

Protest „Prosveta ne ćuti, znanje se brani“, danas je na Trgu srpskih ratnika u Kraljevu organizovao Plenum prosvetnih radnika, koji okuplja prosvetne radnike iz cele Srbije.

Bakić je poručio okupljenima da su oni narod i da „suverenitet leži u njima, a ne u kriminalcima“.

„Ovde smo se okupili da im svima koji nas guše i koji nas truju sa svojih masovnih trovačnica poručimo – možete trovati, možete gušiti, možete i tući, ali neće vam pomoći, jer mi smo narod, mi koji stojimo ispod ovog spomenika na Trgu srpskih ratnika. U nama vri krv ratnika Srbije“, rekao je profesor.

Prema njegovim rečima, „nema sile organizovanog kriminala koja se može suprotstaviti sili naroda“.

„Mi smo narod, koje god vere ili etničke pripadnosti bili, mi smo narod Srbije i suverenitet leži u nama… Vi ovde u Kraljevu, kao i svi mi u Srbiji imamo kriminalce koji se ne libe da kažu da imaju vlast nad našim životima, ali varaju se… Nećemo stati dok kriminalce ne odvedemo na sud, pa u zatvor“, kazao je Bakić.

(Beta)

