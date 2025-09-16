Profesor beogradskog Pravnog fakulteta: Ozbiljno shvatiti optužnicu za pad nadstrešnice

Profesor beogradskog Pravnog fakulteta Miodrag Jovanović je, govoreći o današnjem podizanju nove optužnice zbog smrtonosnog pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra prošle godine, kazao da se „pokazalo da u sudovima i tužilaštvima postoje delovi spremni da rade zakonito, spremni da rade ono zbog čega su i postavljeni na ta mesta“.

Ali, ukazao je on za TV N1, „od 1. avgusta se intenzivirala borba protiv (tih) neposlušnih i odmetnutih delova tužilaštva“.

Jovanović, jedan od osnivača Proglasa, smatra da treba ozbiljno da se shvati podizanje optužnice, jer, kako je naveo, postoje delovi sistema koji rade svoj posao.

„Ne samo da treba ozbiljno da shvatamo, nego treba da ohrabrujemo sve delove tog pravosudnog sistema da rade i da nastave da rade onako kako zapravo i treba da rade, nepristrasno, bez obzira ko može da se nađe na drugoj strani kao lice koje se krivično goni“, kazao je Jovanović.

S druge strane, kazao je on, predsednik Srbije Aleksandar Vučić ima realan problem svojih ustavnih i zakonskih ograničenja, „ali budući da (Vučić) sve manje pokazuje zazora i prema odlukama sudova, prema onome što piše u zakonu, imate permanentno rušenje ustavnog poretka od strane Vučića“.

Jovanović je ocenio da se u svakom segmentu društva „trenutno vlada golim nasiljem“ i da je „veliko pitanje na koji način se tom nasilju više može suprotstavljati racionalnim, mirnim, legitimnim i zakonitim sredstvima“.

“ ‘Ajde recite mi jedno jedino mesto, jednu jedinu oblast u društvu gde vi možete da neki cilj postignete na bilo koji način, da je zakonom predviđeno, a da je racionalan, razuman, da ima veze sa elementarnim legitimitetom, sa dostojanstvom profesije“, kazao je on.

(Beta)

