Profesor Jovović: Represija ne može da pobedi solidarnost

Građani predvođeni njegovim studentima i kolegama profesorima sa Fakulteta za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“, na kojem je Jovović docent, organizovali su mu skup podrške.
Nakon šetnje centralnim gradskim ulicama, oni su došli ispred zgrade u kojoj Jovović živi i poručili mu da im beskrajno nedostaje, na fakultetu, na ulici, „onlajn i oflajn“.
„Znamo koliko Vam je krivo što nismo stajali zajedno na komemoraciji. Nama još više. Znamo koliko vam je krivo što niste sa nama na ulici i što ne stojite ispred nas kada nas sprečavaju da dođemo do jedinog cilja od kojeg ne odstupamo od početka ove godine, a to je pravda“, poručila je jedna od studentkinja.
Jovović ih je pozdravio izašavši na terasu sa crvenom maramom preko usta, simbolično pokazujući da mu je zabranjeno da govori i papirom s porukom „Borba je obaveza“.
„Ja ću svoj glas pustiti kako god da mogu“, poručio je.
Na početku skupa, okupljenima ispred Srpskog narodnog pozorišta i nekadašnjih prostorija PSG, gde su nezakonito prisluškivani od strane BIA, u ime akademske mreže Slobodan univerzitet obratila se profesorka Bojana Bodroža.
Ona je ocenila da Jovović „juriša i na govornicu i na kordon i u učionicu, sa istim žarom“.
Nakon govora, formirana je kolona koja je prošla kroz Katoličku portu i druge centralne novosadske ulice do zgrade u kojoj Jovović živi, i gde se nalazi – u kućnom pritvoru.
Okupljeni su prolazeći ulicama uzvikivali „sloboda za ljude, zatvor za neljude“ i nosili poruke „Radivojev glas je glas slobode“, „Pustite mi prijatelja“, „Plaše se Radivojeve reči“ i slično.
Radivoju Jovoviću je rešenjem Osnovnog suda 20. avgusta određen pritvor koji je izdržavao u pritvorskoj jedinici Okružnog zatvora na Klisi.
Nakon što je usvojena žalba na to rešenje, od 27. avgusta Jovović se nalazi u kućnom pritvoru.
Rešenjem novosadskog Višeg suda 25. novembra mu je kućni pritvor produžen na još tri meseca, uz pooštravanje mera.
