Profesor Kavčić: Vlast želi da se otarasi učenih ljudi

Profesor Aleksandar Kavčić izjavio je da aktuelna vlast želi da se otarasi učenih ljudi jer ne shvata da samo učeni ljudi mogu da doprinesu konkurentnosti nacije.

Kavčić je u intervjuu agenciji Beta kazao da represivne mere policije prema učesnicima protesta deluju zastrašujuće, i da su odraz nemoći režima da istinu o sveopštoj korupciji i svojoj katastrofalnoj vladavini suzbije.

Komentarišući brutalnu intervenciju policije u Novom Sadu i drugim gradovima, i upad policajaca u tamošnji Rektorat i zgrade fakulteta, Kavčić je rekao da policijcima nije mesto na fakultetu.

„Pre upada policije, niko se nije žalio da mu je u zgradi Rektorata ugrožena bezbednost, te nije bilo ikakve potrebe da policija upada. Ovo je zapravo još jedna mera represije. Time režim daje na znanje da sutradan može bilo kome da upadne u kancelariju, kuću ili stan bez ikakvog razloga“, ocenio je i dodao da „ovakvi ispadi samo utvrđuju konstataciju da su dani ovome režimu odbrojani“.

„Niti jedan režim nije svoj vek produžio upadima na univerzitete, pa neće ni ovaj“, istakao je Kavčić.

Ocenjujući odnos vlasti prema studentima i njihovim zahtevima za utvrđivanje odgovornosti zbog pogibije 16 ljudi na železničkoj stanici u Novom Sadu i raspisivanje vanrednih izbora, kazao je da vlast nije utvrdila odgovornost za pad nadstrešnice „niti će se to desiti pod ovim režimom“.

„A koliko vidimo, vlast ne raspisuje ni izbore, verovatno imajući informacije nakon istraživanja javnog mnjenja da će nakon tih izbora vlast pasti. Vlast pokušava da raznim manevrima, zastrašivanjima, hapšenjima, prebijanjima, smiri situaciju i okrene pažnju javnosti u nekom drugom smeru, kako bi time sebi povratila rejting, ali vidimo da ne ide. Ovaj narodni bunt je bunt protiv korupcije, protiv otimanja države od strane malog broja ‘podobnih’. To nije ideološki bunt, već borba za opstanak nacije i zajednice koju zovemo država“, naglasio je profesor.

Prema njegovim rečima, bunt građana ne jenjava i mora da se završi izborima.

Komentarišišući otpuštanja prosvetnih radnika koji su podržali studentske zahteve, profesor koji je i osnivač fondacije „Alek Kavčić“, kazao je da je prosveta najveći trn u oku aktuelnoj vlasti u Srbiji.

„Od samog početka protesta, jasno je da prosveta prednjači u zahtevima. Tokom proteklih petnaestak godina, najponiženiji deo društva je prosveta, što uključuje i one delove društva koji su proizvod rada prosvete – dakle učeni ljudi. Oni su najveći trn u oku ovoj vlasti jer su naučeni da misle svojim glavama. Vlast neumorno pokušava da njih nadomesti plagijatorima, prepisivačima, kupcima i falsifikatorima diploma, ali ne vredi – znanje se ne može kupiti, a misleći čovek ne može ućutkati“, naglasio je.

Poslednja stanica, dodao je, na tom putu je osveta prosvetnim radnicima.

„To se ogleda kroz zakidanje plata, a sada i otpuštanjima. Ovo će samo još dodatno da ponizi i degradira prosvetu, a urušena prosveta je jednaka urušenoj državi. Dugoročno jedna nacija ne može da opstane bez obrazovanih kadrova. A nama će ostati težak zadatak da ovu zemlju izgradimo iznova kada dođemo razumu i promenimo ovu vlast, i tada shvatimo koliko smo nisko pali“, ocenio je.

Na pitanje da li će fondacija „Alek Kavčić“ organizovati akciju pomoći prosvetnim radnicima koji su prethodnih dana dobili otkaze, profesor je rekao da će svi otpušteni nastavnici dobiti pomoć.

„Da. Fondacija to i radi. Potrebno je samo da se nastavnici jave na mejl adresu fondacije. Nažalost, pomoć koju zakonski jedna fondacija može da ponudi na godišnjem nivou je dosta manja od izgubljene plate, ali je to bar mali doprinos za početak“, objasnio je.

Upitan da oceni odnos aktuelne vlasti prema mladim ljudima koji žele da se obrazuju i da žive u normalnoj državi, Kavčić je rekao da se vlast trudi da učene ljude omalovaži i otera iz zemlje.

„Ova vlast kao da želi da se otarasi učenih ljudi. Kao da ne shvata da samo učeni ljudi mogu da doprinesu konkurentnosti nacije. Ko će sutra da stvara proizvode za plasman na užasno konkurentno inostrano tržište? Ko će da nas leči? U čije će ruke da ode pravosuđe? Jasno je da bez kadrova dobro potkovanih znanjem nećemo imati svetlu budućnost. A ova vlast kao da se trudi da učene ljude omalovaži i otera iz zemlje. Meni je ohrabrujuće da najmlađi akademci ne pristaju na takav scenario i da su voljni da se bore. A budućnost je na strani mladih“, naglasio je.

Na pitanje kako vidi izlaz iz sadašnje situacije dubokih podela i sukoba u Srbiji, Kavčić je rekao da će sve biti rešeno izborima.

„Ali izbori moraju biti fer. Statistički je nemoguće da sve gradove, sve opštine, pokrajinsku i republičku vlast drži ista koalicija. To ne postoji nigde u svetu osim u diktaturama, što znači da su i prošli izbori bili pokradeni. Realno je da dođe do podele vlasti, što bi dovelo i do kontronlih mehanizama koji bi obuzdali korupciju vladajuće koalicije. Izbori su jedino rešenje, ali izbori u kojima će učestvovati studentska lista koja ima samo jedan cilj – da sredi ovu zemlju i dovede je u funkcionionalno stanje“, zaključio je Kavčić.

