Profesor Lompar: Vučić je svojim ponašanjem inspirisao oružani napad na studente u Kuli

Profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Milo Lompar izjavio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić svojim ponašanjem inspirisao oružani napad na studente u Kuli, jer je, kako je rekao, lokalne izbore sveo na pitanje života i smrti.

Lompar je agenciji Beta kazao da incident u Kuli potvrđuje da se iz autoritarizma stvari kreću ka otvorenom nasilju koje ima diktatorski karakter.

„Izborne aktivnosti su prešle u nasilne aktivnosti. Radi se o završetku procesa, koji je sve vreme vođen od strane predsednika države (Aleksandar Vučić), kao da je pitanje lokalnih izbora pitanje života i smrti, što pokazuje da je situacija u društvu nedemokratska i da je pitanje izbornih uslova potpuno skrajnuto s dnevnog reda“, ocenio je profesor.

On je dodao i da podrška Evropske unije predsedniku Vučiću predstavlja generator nasilja u Srbiji.

„Evropska unija odbija da primi k znanju činjenice koje su elementarne i koje kompromituju demokratske sadržaje društva. Dok god je to tako, mi ćemo se suočiti s jedinim načinom da se tome suprostavimo, a to je stvaranje zajedničkog dejstva građanskih i nacionalnih elemenata u otporu režimskom nasilju“, kazao je.

Lompar je naglasio da bi u nedelju građani trebalo da u što većem broju izađu na birališta i glasaju za studentske liste.

Aktivistkinja „Mladi Kula“ Katarina Petrović ispričala je za TV Nova da je noćas oko tri ujutru došlo do incidenta u Kuli, kada su nepoznati ljudi koji su se predstavili kao pripadnici Srpske napredne stranke (SNS) saterali u atar studentske aktiviste, te da su imali fantomke i motke.

Navela je da se istovremeno čuo i pucanj.

„Noćas oko tri ujutru, naših trojica aktivista su se vozila po Kuli. Kao što znate, pripadnici Srpske napredne stranke čuvaju bilborde i banere te stranke po Kuli i mi nemamo ništa protiv. Međutim, određeni automobili su počeli da ih prate i saterali su ih u atar, kada su oni i napadnuti. Oni su uspeli da pozovu našu drugu ekipu koja je bila u kancelariji i pripremala se za izborni proces u nedelju“, rekla je Petrović.

Kako je objasnila, kada je stigla druga grupa aktivista, iz automobila su izašli ljudi naoružani i s fantomkama.

„Tada se čuo i pucanj. Mi nismo znali u koga su oni pucali u tom momentu, uverili smo se posle nekoliko minuta da su naši aktivisti bezdedni i da nisu povređeni. Međutim, oni su izašli s motkama. Kontaktirali smo policiju, a oni su se prethodno predstavili da su policajci. Kada je došla policija, nisu želeli da ih legitmišu, rekli su da mogu samo da ih legitimišu, ali da ne mogu da ih privedu bez obzira što je pucano na naše ljude“, kazala je Katarina Petrović.

(Beta)

