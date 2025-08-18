Profesor Lompar: Vučić s predumišljajem pogoršava kritičnu situaciju u zemlji

Profesor Filološkog fakulteta Milo Lompar izjavio je da postupci predsednika Srbije Aleksandra Vučića s predumišljajem pogoršavaju kritičnu situaciju u zemlji i oličavaju nesposobnost vlasti da se zadrži kontrola nad društvenim tokovima.

Komentarišući najavu Vučića da će „država za tri-četri dana sprovesti odlučnu akciju protiv studenata i građana koji narušavaju javni red i mir“, Lompar je agenciji Beta kazao da je osnovna greška u ponašanju režima u tome što na izazov studentskog protesta „uporno i pogrešno odgovara policijskim merama“.

On je jučerašnje Vučićevo obraćanje naciji ocenio kao „dolivanje ulja na vatru“.

„Nigde policijske mere ne mogu rešiti politički problem. Studentski protest je nastao u času kada je izostala volja vlasti da utvrdi odgovornost za nesreću u kojoj je stradalo 16 osoba. Tada je to bio prevashodno pravni problem, koji se postepeno pretvarao u politički problem. Jer, legitimnost vlasti se topila pred licem javnosti“, rekao je.

Profesor ističe da režim vodi verbalni rat protiv studenata i profesora već deset meseci, organizujući medijske hajke na pojedince.

„To ostavlja posledice na celo društvo. Događaji se pomeraju sa sadržaja pasivnog otpora na oblike građanske neposlušnosti. Režim odgovara pojačanom represijom. Uprkos pakosnom obećanju srpskog predsednika da studenti neće dobiti ‘spasonosni pendrek’, svakodnevno se uveravamo da, kao i tolike njegove reči, ni ove nisu istinite. Jer, udarci pendrecima padaju po telima studenata i modrice i povrede se mogu ugledati na svakom mobilnom telefonu“, naglasio je Lompar.

On smatra da odgovornost za nasilje prevashodno pada na režim.

„Topi se poverenje u poslednje ustanove društva: crkvu i vojsku. To duboko neurotizuje društvo i deluje kao signal za samoodbranu građana. Odgovornost za nasilje prevashodno pada na režim. Jučerašnje obraćanje srpskog predsednika, kojim on preti sopstvenim građanima, deluje kao dolivanje ulja na vatru“, kazao je profesor.

Lompar ističe da je odnos Evropske unije (EU) prema događajima u Srbiji „neprikladan“ i da deluje kao tiha podrška srpskom režimu i duboko kompromituje ideju evropskih vrednosti koja postoji i izvan organizacione i birokratske strukture EU.

„I direktna podrška režimu koju izriče rusko Ministarstvo spoljnih poslova kompromituje ne samo rusku politiku nego i tradicionalna rusofilska osećanja srpskog naroda. Nenapuštanje srpske skupštine deluje kao da opozicione stranke ne žele da uskrate legitimnost režimu“, rekao je Lompar.

On naglašava da aktuelna vlast nikada nije bila nacionalno orijentisana vlast.

„Ni po ciljevima, ni po sredstvima, ni po saveznicima. Oni koji je danas tako nazivaju čine joj uslugu, jer jačaju njenu propagandu i konsoliduju njene birače. Takva kritika je nedosledna i pogrešna. To je vlast simulakruma, jer spaja nacionalne zastave i političku izdaju. Na simulakrumu se ne može zidati pravna država, niti se mogu uspostaviti nacionalne i građanske vrednosti“, rekao je profesor.

Rešenje sadašnje političke krize i dubokih podela u društvu Lompar vidi kroz prebacivanje stvari s policijskog područja na politički teren.

„Trebalo bi odrediti datum opštih izbora. Organizovati okrugli sto na kojem bi predstavnici vlasti, parlamentarne opozicije i studentskog pokreta u razumnom roku definisali izborne uslove. Treba zaustaviti medijski obračun vlasti s građanima. Ako nije suviše kasno za sve to“, kazao je profesor Lompar.

(Beta)

