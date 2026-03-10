Profesor Milosavljević: Ustavni sud Hrvatske bi razrešio predsednika kada bi se ponašao kao Vučić

Profesor Ustavnog prava Bogoljub Milosavljević je izjavio da Aleksandar Vučić kao predsednik Srbije krši Ustav kada u predizbornoj kampanji javno podržava jednu političku opciju.

Milosavljević je agenciji Beta kazao da po Ustavu Srbije predsednik treba da širi narodno jedinstvo, a ne da podržava samo političku opciju kojoj sam pripada.

„Iz našeg Ustava veoma jasno prizilazi da je predsednik Republike predsednik svih građana, i svako njegovo navijačko ponašanje za jednu od političkih opcija nije u skladu s Ustavom, jer je stranka samo jedan deo građana. Ako podržava jednu stranku, on se onda pokazuje kao predsednik jednog dela građana, a ne građana čitave Republike“, rekao je profesor.

Komentarišući Vučićevo učešće u kampanji Srpske napredne stranke za lokalne izbore koji će u deset gradova biti 29. marta, Milosavljević je ocenio da je takvo ponašanje predsednika Srbije protivustavno i da bi bio smenjen u svakoj zemlji gde se poštuje Ustav.

„Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je već godinama nosilac svih izbornih lista Srpske napredne stranke, čak i za lokalne izbore. To nije u skladu s njegovom pozicijom u društvu“, rekao je on.

„Da imamo Ustavni sud koji želi da obezbedi poštovanje Ustava, verujem da bi se ponašao kao Ustavni sud Republike Hrvatske koji je prošle godine, na sličan pokušaj tamošnjeg predsednika Republike (Zoran Milanović) reagovao tako što je stavio do znanja da predsednik ne može biti predsednik samo dela građana i da ako želi da agituje samo za jednu političku opciju, onda mora da podnese ostavku“, kazao je Milosavljević.

Dodao je da je Ustavni sud Srbije morao da pokrene postupak protiv predsednika Vučića zbog očiglednog kršenja Ustava.

„Naravno da sudije Ustavnog suda vide da predsednik Republike krši Ustav, ali oni o tome već godinama ćute i ne izjašnjavaju se“, rekao je profesor Milosavljević.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u više mesta gde će 29. marta biti odžani lokalni izbori učestvovao na stranačkim skupovima Srpske napredne stranke, na kojima je studente i opoziciju nazivao stranim plaćenicima, blokaderima, nasilnicima i drugim pogrdnim imenima.

(Beta)

