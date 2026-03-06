Profesor Orlović: Maja Kovačević je najbolje rešenje za dekana Fakulteta političkih nauka

Profesor Fakulteta političkih nauka (FPN) u Beogradu Slaviša Orlović izjavio je danas da je profesorka Maja Kovačević najbolje rešenje za dekana te visokoškolske ustanove.

Orlović je agenciji Beta kazao da bi izbor vršioca dužnosti dekanke Maje Kovačević trebalo da se potvrdi jer, kako je rekao, profesorka Kovačević ima veliku podršku na fakultetu.

„Ponovno glasanje o izboru dekana je protokolarno pitanje legitimiteta profesorke Kovačević koji je nesumnjiv. O izboru dekana se ponovo glasa zbog, kako je navelo Ministarstvo prosvete, proceduralnih stvari i zato je najbolje za fakultet da profesorka Kovačević ponovo bude izabrana za dekana“, kazao je.

Orlović je naveo da je na poslednjoj sednici Saveta fakluteta profesorka Kovačević izabrana za v.d. dekana, i da je njen protivkandidat Darko Nadić zvanično odustao od kandidature za dekana.

„Na narednoj sednici Naučno-nastavnog veća, koja je zakazana za sledeći četvrtak, Kovačević će biti jedina kandidatkinja za dekana i ja se nadam da će ona, što odzivom, što glasanjem, dobiti većinsku podršku“, rekao je Orlović.

Prosvetna inspekcija je početkom marta naložila da izbori za dekana Fakulteta političkih nauka moraju biti ponovljeni jer „konstituisanje Studentskog parlamenta 2024 godine nije sprovedeno u skladu s pravilima“.

Maja Kovačević je dekanku FPN izabrana u februaru 2025. godine.

(Beta)

