Profesor Popadić: Vlast ne brinu ekonomski troškovi kampa ispred Skupštine, cenu plaćaju građani

„Održavanje ovog paramilitarnog kampa ima svoju popriličnu ekonomsku cenu – izgradnja i održavanje same naseobine i njene infrastrukture, plaćanje dnevnica žiteljima, plaćanje policije koja kamp obezbeđuje, promene saobraćaja…“, ukazao je Popadić za nedeljnik Vreme.
Prema njegovim rečima, vlast više muči druga vrsta svakodnevnih troškova – onih „na propagandnom planu“.
„Najpre, radi se o očiglednom ruglu sve sa šatorima i klozetima postavljenim u centru grada, ruglu pored kojeg svakodnevno prolaze hiljade Beograđana, a čija slika se sve više širi svetom kao slika i prilika režima u Srbiji“, ocenio je Popadić.
On smatra i da je „zlokobna svrha ovog parka“ sve očiglednija, iako se ona javno ne saopštava, uz ocenu da „kriminalni milje okupljen u Ćacilendu sve više postaje metafora samog režima“.
Sam kamp, prema njegovoj oceni, van svake sumnje služi kao zaštitni prsten oko Predsedništva i Skupštine, naseljen „pre svega ljudima sa kriminalnim dosijeima, onima u koje Vučić trenutno ima najviše poverenja“, a policija je tu da „ovu grupu štiti i opslužuje“.
„Planirano je bilo da ovaj kamp potraje dok ne prođe opasnost od onoga što Vučić naziva obojenom revolucijom, ali opasnost ne prolazi, pa i ova naseobina već mesecima opstaje“, ukazao je Popadić
