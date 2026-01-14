Profesor prava: Izmene zakona urušiće samostalnost tužilaštva

Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Tanasije Marinković je ocenio da bi izmene i dopune Zakona o javnom tužilaštvu koje se upravo razmatraju u Skupštini Srbije, urušile samostalnost tužilaštva, i ocenio da je njih „pisalo Ministarstvo“.

Marinković je negirao ocenu predsednice Skupštine Ane Brnabić, po kojoj su to samo tehničke i administrativne izmene i da se njima ne zadire u nezavisnost pravosudnog sistema.

„Ovde je reč o izmenama koje se tiču mogućnosti obraćanja javnih tužilaca, izjavljivanja prigovora telu koje je uspostavljeno Visokom savetu tužilaštva (VST), a to je Komisija za prigovore, to je upravo vid zaštite samostalnosti javnih tužilaca“, naveio je on.

„Sam Ustav kaže da imam pravo na pravno sredstvo protiv hijerarhijskih mera ovih javnih funkcionera i sada se to ukida. Upravo se radi ono što nikako ne bi smelo u odnosu na Ustav: da ti isti funkcioneri postaju oni koji odlučuju o pravnim sredstvima“, kazao je Marinković.

Komentarišući današnju sednicu zasedanja Skupštine o tome, Marinković je ocenio da ona „sama po sebi oličenje nasilja“ jer „ovaj zakon ulazi u proceduru po hitnom postupku, iako ne postoji nijedan od osnova“ za to.

„Videli smo rečnik koji se koristi: poslanici većine nazivaju poslanike opozicije neprijateljima Srbije, izdajnicima samo zato što misle drugačije. Kakvo je to političko društvo u kom se delimo na prijatelje i neprijatelje, gde se politika shvata kao nastavak rata drugim sredstvima? Pogledajte rečnik koji Ane Brnabić i (predsednik Srbije) Aleksandra Vučića koriste o poslanicima Evropskog parlamenta, kako se njima obraćaju – to su sve vidovi verbalnog nasilja“, ocenio je on.

(Beta)

