Profesor Radonjić: Vučićeve pretnje potvrđuju da on vlada nasiljem i zastrašivanjem

Profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Ognjen Radonjić izjavio je danas da jučerašnje pretnje predsednika Srbije Aleksandra Vučića upućene studentima i građanima koji protestuju predstavljaju paradigmatičan primer diktatora čiji su osnovni metodi vladavine nasilje i zastrašivanje.

Radonjić je agenciji Beta kazao da se iza svake pretnje krije i slabost onoga koji preti.

„Izjava osobe koja sebe naziva predsednikom Srbije da će narednih dana uslediti ‘zatišje’, a potom ‘odlučan odgovor države, mnogo drugačiji od svega dosadašnjeg’ je paradigmatičan primer diktatora čiji su osnovni metodi vladavine nasilje i zastrašivanje. U ovoj podeli karata narod nije suveren subjekt od koga vlast potiče, već amorfna masa koju treba kontrolisati i disciplinovati. Ova osoba kaže da neće biti vanrednog stanja, ali odmah dodaje da postoji ‘krajnja mera o kojoj ne bi voleo da se razmatra'“, rekao je profesor.

Ovaj manevar, dodao je, poricanje praćeno pretnjom – stvara atmosferu stalnog vanrednog stanja, čak i kada ono formalno nije proglašeno.

Prema njegovim rečima, time se ujedno obesmišljava pravni poredak jer se više ne zna šta je dozvoljeno, a šta nije, jer granicu određuje isključivo volja jedne osobe koja vedri i oblači našim životima.

„No, kako to obično biva, iza svake pretnje ove vrste krije se i slabost onoga koji preti. Kada vlast mora da obećava ‘odlučne mere’, to zapravo znači da se oseća nesigurno pred snagom protesta. Kada građani istrajavaju, kada studenti ne odustaju, kada nezavisni intelektualci ne ćute – tada se autoritarna vlast mora oslanjati na nasilje i zastrašivanje jer nema niti poverenje niti legitimitet koji potiče od suverenih građana. Zato ove pretnje pre svega vidim kao priznanje nemoći da se drugačije odgovori na, sada bih već rekao, narodni ustanak“, ocenio je Radonjić.

On smatra da stalnom represijom, nasiljem i zastrašivanjem vlast pokušava da slomi solidarnost i hrabrost pobunjenih studenata i građana.

„Zato je od ključne važnosti da građani, studenti, intelektualci i svi oni koji veruju u slobodu ne pristanu na ulogu uplašenih posmatrača. Mirni, masovni i istrajni protesti su najbolji odgovor na besprizornu banditsku vlast. Svaka vlast, koliko god delovala moćno, zavisi od pristanka onih kojima vlada. Kada taj pristanak nestane, ni najteže pretnje ne mogu odbraniti režim“, istakao je profesor.

Naveo je da predsednik Srbije pokušava da pretnjama i kroz sejanje straha zadrži kontrolu nad društvom.

„Ali ona je i nehotice priznanje da se ta kontrola lomi pred snagom slobodnih građana. Na nama je da taj trenutak prepoznamo, da ne dopustimo da nas parališe strah, već da ga pretvorimo u razlog za još jače povezivanje i solidarnost. Jer autoritarna vlast može opstati samo dok se ljudi plaše. Onog trenutka kada odluče da više neće živeti u strahu – diktatura počinje da se urušava i tom procesu, po mom mišljenju, upravo svedočimo“, rekao je.

Radonjić smatra da su nestabilne i psihopatske ličnosti bez empatije i samopouzdanja pre svega plašljive, ali i veliki podlaci bez kičme spremni da učine bilo šta da bi odbranili ono u šta veruju da im pripada, makar i ako to verovanje i nema baš neke velike veze s realnošću.

„Sadizam je samo instrument za odbranu kako njihovog ostanaka na slobodi, tako i milijardi koje su zgrnuli i koje se tek spremaju da otmu. Nije ovo nikakava misterija, niti nekakvo otkriće da imamo posla s okorelim kriminalcima na državničkim funkcijama, funkcijama na lokalu, javnim preduzećima i, naročito važno, na čelnim pozicijama u tužilaštvu, sudovima i policiji“, naglasio je profesor Radonjić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com