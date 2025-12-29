Profesor Romčević: Bilo bi neophodno promeniti čak i zemlju na kojoj se nalazio Ćacilend

Profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu Nebojša Romčević je danas da je šatorska naseobina Ćacilend toliko zagadila prostor između Doma Narodne skupštine i Novog dvora u kojem je Predsedništvo Srbije, da bi taj prostor trebalo – prekopati.

Komentarišući sinoćni skup „svečanog zatvaranja Ćacilenda“, Romčević je agenciji Beta kazao da bi bilo neophodno prekopati i čak i promeniti zemlju na kojoj se nalazio Ćacilend, „kako bi se koren tog korova isterao na površinu“.

Nezabeleženo je, dodao je, da su u bilo kojoj državi na svetu najviše državne institucije deset meseci bile okružene kriminalcima koji čak ni poslanicima nisu dozvoljavali prilaz Skupštini.

„Kad su Karađorđevići došli na vlast, u novinama je pisalo da je seljacima striktno zabranjeno da vezuju stoku za drvorede ispred Dvora kad krenu na pijacu. Sada je na tom prostoru stvoren trans-urbanistički kompleks ostatka srpskog dvora i svinjca, koji predstavlja sintezu moći i idiotluka“, ocenio je profesor.

Naglasio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je početkom marta naredio formiranje Ćacilenda sam sebe diskvalifikovao kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj političkoj sceni.

„Vučić je jedinstven slučaj koji je uspeo da ujedini Istok i Zapad protiv sebe. Njega više niko na svetu ne podržava, a izgubio je podršku i od svog okruženja u partiji“, rekao je.

Po njegovim rečima, da bi Srbija posle promene vlasti postala normalna država „biće neophodan ogroman napor svakog građanina“.

„Bilo bi veoma važno da nova vlast zabrani Srpsku naprednu stranku (SNS) i da se ne dozvoli da funkcioneri te stranke promene dresove preko noći kao što su to uradili socijalisti posle 5. oktobra 2000. godine. Prema svakom iz SNS-a ko je ‘okrvavio ruke’ ne sme biti kompromisa ili izuzetka“, istakao je Romčević.

Komentarišući veliki odziv građana na jučerašnje prikupljanje potpisa podrške za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora, Romčević je rekao da studenti sve svoje akcije rade „pametno i promišljeno“.

„Ljudi su savladali strah, žele da žive u uređenoj državi, i zato su se i juče u ogromnom broju odazvali pozivu studenata. Ne mogu više Srbiju da vode osobe koje su završile fakultete za godinu dana, a doktorirali za šest meseci. Na privatnim fakultetima je doktoriralo više ljudi nego na svim državnim fakultetima od 1945. godine do danas. To će sve morati da se zakonom revidira, demokartija možda jeste dosadna, ali je obaveza svakog građanina. Ne rađaju se ljudi sa svešću, nego im se svest uteruje zakonima“, zaključio je Romčević.

(Beta)

