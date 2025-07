Profesor Savić: Srbija treba ozbiljnije da se bavi ukupnom ulogom izvršitelja i notara

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić ocenio je danas da je jedna od najavljenih državnih mera, kojom izvršitelji neće moći da oduzimaju jedini životni prostor ljudima, dobar korak ali nedovoljan, jer država treba „mnogo ozbiljnije“ da se bavi ukupnom ulogom izvršitelja i notara.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je najavio veliki paket mera od 1. septembra za „ljude koji pripadaju nižem, srednjem sloju i koji su nešto siromašniji“, među kojima je i smanjenje cena najvažnijih proizvoda u trgovinama, jeftiniji krediti i niže kamatne stope, kao i da će od oktobra prag za ulazak u najskuplju, crvenu zonu po potrošnji struje biti smanjen i da će tržište ogreva biti uređeno po novom pravilniku.

„Mislim da je Srbija napravila priličnu grešku uvođenjem notara i izvršitelja. Veliki problem je to što niko ne kontroliše ili nedovoljno kontroliše nadoknade izvršitelja i njihova prava, a oni su ljudi koji samo imaju pravo bez ikakvih obaveza. Najavljena mera je odlična, ali bih preporučio da se država mnogo ozbiljnije pozabavi ukupnom izvršiteljskom ulogom i ulogom notara i da to analizira, koja su iskustva, šta dobijaju oni kojima se duguje, ali i koliki su nameti na ljude koji su dužnici. Neće ovo biti dovoljno, jer se ovo ograničava samo da se ne može prodati nekretnina, ako je jedina nekretnina“, rekao je Savić agenciji Beta.

On je naveo da se najavljene mere mogu nazvati populističkim, ali da nemaju veze sa raspisivanjem izbora, kao i da treba komentarisati i ocenjivati kvalitet tih mera, da li su potrebne u ovom trenutku, da li prave više štete nego koristi.

„Ova mera za izvršitelje jeste kvalitetna, ali to je mali segment, nekad su troškovi izvršitelja mnogo veći, nego što je vrednost spora. To je besmisleno, država mora da traži jednostavnije i jeftinije mere, treba da budu efikasne, a da ne koštaju mnogo, suština jeste da budu zaštićeni oni da kažemo poverioci, a dužnici da izvršavaju svoje obaveze. Njihova (izvršitelji) pozicija je sjajna, dobar deo ljudi se obogatio u kratko vreme i nekorektno se ponašaju, jedna arogancija, pozicija sile zakonom omogućena i država time mora ozbiljno da se pozabavi“, kazao je Savić.

Komentarišući meru za plaćanje električne energije i pomoć za najsiromašnije, Savić je kazao da je kod građana Srbije problem to što bi svi hteli da Elektroprivreda Srbije (EPS) bude likvidno preduzeće i dobro organizovano, ali i da istovremeno nudi nisku cenu struje, a to, kako je rekao, ne ide jedno s drugim.

Suština je da EPS, kao vlasnik, može da određuje ekonomsku cenu struje, koja znači normalno poslovanje EPS, da nema zloupotreba, mahinacija. Tu olakšicu za najsiromašnije treba da uradi Vlada i ministarstva za brigu o porodici ili za socijalnu politiku. Ne možeš klati vola za kilo mesa, odnosno ne možeš upropastiti EPS zato što neko ne može da živi. Država mora da ima socijalnu politiku, ali za najsiromašnije ljude, a ne da niskom cenom struje pomaže i bogatima“, kazao je on.

Savić je naveo da se mera za jeftinije kredite i niže kamatne stope može odnositi samo na deo kredita, jer „ne može predsednik da naredi bankama kolika će biti kamatna stopa, to određujemo mi građani, ako je za nas nešto skupo – pa nećemo to kupovati“.

„Mi imamo u Srbiji možda mnogo više banaka nego mnoge evropske zemlje i to bi onako po zakonu ekonomije trebalo da znači da imamo najkvalitetnije i najjeftinije izvore novca, a uopšte nije tako, sve je obrnuto“, kazao je profesor.

Kada je reč o smanjenju cena proizvoda u trgovinama, Savić je kazao da ne zna kako vlast to planira da izvede.

„Ne znam šta tu država može ozbiljno da uradi, zato što je, prvo, dovela te velike kompanije i nije sve loše kod njih. One su značajno obogatile ponudu, ima i nižih cena i kvalitetnih proizvoda u odnosu na našu ponudu, koja je siromašna, a sa druge strane imamo i nas građane, ovo je tržišna privreda u kojoj svako može da bez ikakvih problema da poveća cenu nekog proizvoda za 50 odsto, niko mu to ne može zabraniti, ovo je slobodna tržišna ekonomija i nigde to u svetu ne postoji“, naveo je on.

Treća stvar, dodao je, postoji Udruženje potrošača, ali kako je naveo, to udruženje ne vredi samo po sebi, jer nema ljudi koji bi demonstrirali protiv nekog trgovačkog centra.

„Kada su u Beogradu bile demostracije protiv nekog trgovačkog centra, na kojima će se skupiti 100.000 ljudi? Toga nema, svi ljudi misle ne mogu ja, nek radi to neko drugi za mene, i onda imamo situaciju dominantnih prodavaca“, rekao je Savić.

Istakao je da očekuje od vlasti da ima odgovoran i ozbiljan odnos prema najsiromašnijim građanima.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com