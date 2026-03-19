Profesor Spaić: Jaz je sve dublji, a osveta sve žešća, ova vlast nema ideologiju

Vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu Bojan Spaić ocenio je da je društveno-politički "jaz" u Srbiji "sve dublji, a osveta prema onima koji su 2025. organizovano digli glas sve žešća".

„Ta partija (Srpska napredna stranka) nema ni ideologiju ni opredeljenje, jer je reč o mašini za dobijanje izbora i sve što njen najmoćniji član kaže, a drugi stranački funkcioneri ponove, usmereno je ka izbornoj pobedi na svim nivoima i potonjem bogaćenju pojedinaca“, rekao je Spaić za nedeljnik Radar.

„Sama po sebi, vlast nije cilj, cilj je mogućnost zloupotrebe vlasti, da parafraziram jednog našeg poznatog glumca“, rekao je Spaić.

„S obzirom na to, smatram da je destruktivno ne insistirati na problemima vladajuće većine i na načinima za rešavanje tih problema i fokusirati se na narcizme malih razlika u protvrežimskom bloku“, poručio je.

(Beta)

