Profesor Zec: Zapanjen sam Vučićevim odnosom prema obrazovanim ljudima

Profesor u penziji Miodrag Zec izjavio je da je obrazovanje put ka slobodi i da je zapanjen izjavom predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao da ga ne interesuju protesti studenata i srednjoškolaca zakazani za 1. septembar jer njihovo obrazovanje nije obavezno.

Zec je agenciji Beta kazao da većina obrazovanih ljudi već mesecima svakodnevno protestuje u Srbiji tražeći put ka slobodi i pravdi.

„Prosvećeni deo Srbije, studenti, srednjoškolci, profesori, svaki dan protestuju tražeći pravdu i normalnost u državi. Osnovni kvalitet jedne države je obrazovano stanovništvo. Nažalost, imamo model koji istiskuje obrazovane ljude koji odlaze na Zapad, a u Srbiji ostaju priučeni. To je tragedija Srbije. Zapanjen sam Vučićevom porukom da ga protesti studenata i srednjoškolaca ne interesuju, jer fakultetsko i srednjoškolsko obrazovanje nije obavezno“, istakao je profesor Zec.

Prema njegovim rečima, Srbiji je potrebna infuzija mladih i obrazovanih ljudi.

„Nažalost, oni odlaze. Zaista mislim da je ovo najteži period Srbije. Srbija nije zaslužila da se predsednik Vučić đtako odnosi prema obrazovanom delu stanovništva. Retko koji vladar je, kao Vučić, došao u tako veliki nesporazum s obrazovanim ljudima“, ocenio je Zec.

Obrazovanje nije obavezno, rekao je danas Aleksandar Vučić, odgovarajući na pitanje novinara nakon što je posetio porodicu s mnogo dece u Rakovici.

„Nije obavezno ni fakultetsko ni srednjoškolsko obrazovanje, neka rade šta hoće, neka ne diraju nikog drugog, sve je to očaj, i ništa više od toga, nemam nikakav problem s tim“, odgovorio je Vučić na pitanje da prokomentariše poziv Studenata u blokadi da se pridruže 1. septembra srednjoškolicima na protestima u Beogradu i drugim gradovima Srbije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com