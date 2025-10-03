Profesori iz Novog Sada traže da se studentima omogući da zamrznu godinu

Profesori iz Akademske mreže Slobodan univerzitet iz Novog Sada predali su danas na pisarnici Rektorata inicijativu za izmenu Statuta tog univerziteta, kojom bi se omogućilo studentima da zamrznu školsku godinu.

Kako su objasnili, zamrzavanje godine bi omogućilo studentima da zadrže status koji su imali upisom u 2024/2025. i da ponovo odslušaju nastavu, što je mnogo studenata želelo, zbog kvalitetnijeg sticanja znanja.

Kako su dodali, zbog toga što će se o odobravanju zamrzavanja godine, za koju svaki student ponaosob treba da podnese zahtev, odlučivati tek nakon ispitnog roka, mnogi od njih su odustali od te opcije i počeli su da polažu ispite.

Zgrada Rektorata je bila zaključana, tako da je portir pustio dve profesorke da uđu u zgradu, tek nakon što se konsultovao telefonom sa nadležnima.

(Beta)

