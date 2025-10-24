Profesori Radonjić i Kuzmanović dobili pretnje u kojima se pominje crna ruka

Profesori Filozofskog i Građevinskog fakulteta Ognjen Radonjić i Vladan Kuzmanović, inače članovi neformalne Anketne komisije za pad nadstrešnice u Novom Sadu, dobili su pretnje u kojima se pominje „Crna ruka“, objavio je večeras portal Nova.rs.

Radonjić je kratko potvrio da u poruci samo piše „Crna ruka sve zna, prijatelj“.

Taj portal piše da su oba profesora prethodnih dana bili aktivni u predstavljanju nalaza te komisije „koji pokazuju da je tragedija koju je izazvao pad nadstrešnice i u kojoj je poginulo 16 ljudi, posledica sistemske korupcije u Srbiji“.

