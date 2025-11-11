Profesori Zmaj Jovine gimnazije iz Novog Sada bojkotovali sednice odeljenskih veća, tvrde roditelji

Profesori Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu bojkotovali su sednice odeljenskih veća, koje je zakazao direktor Radivoje P. Stojković zbog čega sednice nisu ni održane, saopštila je danas grupa roditelja učenika te gimnazije.

U saopštenju su naveli da su te sednice „uobičajene“ na kraju tromesečja, a namenjene su praćenju obrazovno-vaspitnog rada u analizi uspeha učenika u svim pojedinačnim odeljenjima.

„Prema mišljenju profesora, pre ovih sednica je bilo neophodno da se reše brojni problemi koji se tiču samovoljne odluke direktora da iseli Jovinu gimnaziju u tri različite škole, da ne angažuje veliki broj stručnih saradnika, da ne prizna sindikalno delovanje zaposlenih, uz raspored časova koji je u potpunom rasulu. Direktor Radivoje P. Stojković uporno ignoriše sve ovo, kao i gotovo svakodnevne jednočasovne obustave rada profesora zbog navedenih problema, a zbog kojih trpi obrazovanje učenika Jovine gimnazije“, piše u saopštenju.

Dodaje se da su profesori u obrazloženju odluke da bojkotuju sednice odeljenskih veća koja je poslata direktoru, naveli da uprava ni na koji način nije reagovala ni na jednodnevni učenički bojkot nastave, „što najbolje oslikava stepen nebrige i ignorisanja situacije“.

“Nedolaskom na sednice odeljenjskih veća, profesori su odlučili da pošalju jasan znak neslaganja sa načinom na koji se škola vodi i sa činjenicom da se problemi sistematski ne rešavaju. Uspešan bojkot sednica odeljenskih veća još jednom je pokazao da direktor Radivoje P. Stojković ne uživa podršku kolektiva, kao i da nije u stanju da rukovodi Jovinom školom“, stoji u saopštenju grupe roditelja učenika Jovine gimnazije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com