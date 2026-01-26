Profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu podnela prijavu zbog povrede na radu

Profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Tatjana Đurin podnela je toj visokoškolskoj ustanovi prijavu zbog povrede na radu tokom policijske intervencije na fakultetu, 21. januara.

Ona je novinarima rekla da je povređena pošto su studente i profesore koji su prošle srede hteli da blokiraju taj fakultet, policajci „počeli da šutiraju i udaraju pesnicama i štitovima“.

„Podnela sam danas prijavu za povredu na radu, a za ostalo ću videti sa advokatom, šta je najbolje da učinim“, rekla je Đurin koja na ruci ima longetu.

Rekla je da su policajci „nasrtali prilično agresivno“ tokom intervencije 21. februara.

„Grubo su nas udarali štitovima i pretpostavljam da sam tada zadobila ovu povredu. Ne znam zapravo, pljuštali su udarci sa svih strana, a ja sam pokušavala da rukom zaštitim studente koji su bili ispred mene“, navela je ona.

Profesorka Đurin je rekla i da su u jednom trenutku policajci i pripadnici Žandarmerije počeli da guraju okupljene ka tunelu kod ulaznih vrata Filozofskog fakulteta.

„Otišla sam sutradan u Urgentni centar, nakon što mi je poplavela ruka. Snimljena je, nema preloma, srećom, ali je nagnječenje bilo veliko. Ta modrica sada prolazi, nije lepo izgledalo i bilo je prilično bolno“, navela je Đurin.

Predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević podneo je ranije danas krivične prijave protiv načelnika Policijske uprave u Novom Sadu Nevenka Marića i komandanta novosadskog odreda Žandarmerije Dejana Obrenovića zbog dešavanja na Filozofskom fakultetu 21. februara.

U prijavi je naveo da su Marić i Obrenović, „suprotno uslovima propisanim Zakonom o policiji i Pravilnikom o policijskim ovlašćenjima, naredili primenu sile prema studentima i profesorima koji su mirno protestvovali unutar zgrade fakulteta, pri čemu su mogli da shvate značaj svog dela, svesni svog dela i njegove zabranjenosti“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com