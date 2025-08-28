Profesorka Karlovačke gimnazije: Ne možemo se vratiti u učionice 1. septembra

Profesorka Karlovačke gimnazije Jovana Vujić apelovala je na prosvetne radnike da 1. septembra ne uđu u učionice i bojkotuju početak školske godine kako bi iskazali otpor prema represiji režima i „okupaciji“ Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Jovana Vujić je za portal Autonomija rekla da je taj čin neophodan i zbog odbrane profesije i obrazovanja uopšte, te da organizovanje nastave pro forme znači pristajanje na fingiranje normalnosti, ali i potčinjavanje zakonu sile.

Uprkos nepovredivosti akademskog prostora koja je garantovana zakonom, policijske snage u punoj opremi od utorka 26. avgusta borave u zgradi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu na poziv dekana Milivoja Alanovića, dok kordoni žandarmerije uz primenu sile sprečavaju studente i profesore da uđu na fakultet.

Profesorka Vujić je kazala da ne postoje nikakvi uslovi da 1. septembra počne nova školska godina, te da je to svima jasno, jer je umesto odgovornosti za tragediju na novosadskoj železničkoj stanici usledilo nasilje režima nad učenicima, studentima i građanima, čime je nastava „apsolutno obesmišljena“.

„Insistiranje na normalizaciji nastave i u osnovnim školama i u srednjim školama i na fakultetima, insistiranje je na zvonu na 45 minuta, ili na 30 u okviru zakonskog štrajka, onlajn nastavi, ispitima… uz gomile izveštaja i planova koje treba da predaju nastavnici – a zapravo je puka forma kojom se nipodaštava suština obrazovanja“, ocenila je ona.

Prema njenim rečima, odnos prema Karlovačkoj gimnaziji je ogledni primer urušavanja vrednosti i principa na kojima se gradi humano društvo.

Podsetila je kako su karlovački gimnazijalci bili napadani i proganjani samo zbog toga što su isakazivali empatiju prema stradalima pod nadstrešnicom.

„Kako je moguće da se nastava normalno odvija u takvim okolnostima i kako prosvetni radnici mogu preći preko gaženja osnovnih principa na kojima bi trebalo da se zasniva i sistem obrazovanja i 1. septembra ući u učionice kao da se ništa nije desilo“, upitala je profesorka Vujić.

Ona je poručila da moralnu odgovornost za takav sunovrat vrednosti humanog društva snose sve profesije, celo društvo.

„Odgovorni smo svi zajedno, kao društvo. Kad vidim mlade ljude na ulici, bude me sramota. Dužni smo da smo uz njih. Jedino tako možemo da se iskupimo“, poručila je profesorka Vujić.

(Beta)

