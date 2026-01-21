Profesorka novosadskog Filozofskog fakulteta Jelena Kleut dobila rešenje o otkazu

Vanrednoj profesorki Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Jeleni Kleut uručeno je rešenje o otkazu čime je i formalno ostala bez posla na toj visokoškolskoj ustanovi.

Kako se navodi u rešenju u koje je agencija Beta imala uvid, vanrednoj profesorki za užu naučnu oblast Komunikologija radni odnos prestao je 20. januara „usled isteka roka na koji je zasnovan“.

„Imenovanoj prestaju sva prava i obaveze iz ugovora o radu“, stoji u rešenju.

Za podne je ispred Filozofskog fakulteta najavljen protest podrške Jeleni Kleut, na koji su pozvali studenti tog fakulteta a koji smatraju da je dobila otkaz zbog podrške studentskim blokadama i protestima.

„Oni daju otkaze, dok profesorka Kleut i dalje drži čas. Profesorka Jelena Kleut je Univerzitet. Vidimo se“, poručili su oni u objavi na društvenim mrežama.

Dekanat Filozofskog fakulteta u Novom Sadu izrazio je sinoć „žaljenje“ i „duboku zabrinutost“ zbog odluke proširenog sastava Senata Univerziteta u Novom Sadu da ne prihvati prigovor profesorke Jelene Kleut na odluku kojom nije usvojen izveštaj za njen izbor u zvanje redovnog profesora.

(Beta)

