ProGlas u Zaječaru: Glas mladih je važan

Inicijativa ProGlas, kojom javne ličnosti pozivaju građane da 17. decembra izađu na glasanje, održala je danas tribinu u Omladinskom centru u Zaječaru.

Okupljenima su se, kako se navodi u saopštenju te inicijative, obratili novinarka Biljana Stepanović, akademik Vladica Cvetković i glumac Amar Mešić, kao i studenti ispred kampanje „Dokle više“, koji su poručili da je glas mladih veoma važan.

Novinarka Biljana Stepanović ocenila je na tribini da je Srbija podeljena na ekstremno bogate i ostale koji su siromašni, kojima se „propoveda da treba da budu siromašni“.

„Podeljeni smo na one koji su članovi vladajuće stranke – one kojima je sve dozvoljeno, i one druge, koji imaju dve opcije – da čekaju i ćute dok im život prolazi, ili da odu u inostranstvo“, navela je Stepanović.

Akademik Cvetković rekao je da su pokretači inicijative želeli da probude Srbiju, te da u tome uspevaju „bez obzira na tišinu RTS i većine medija“.

„Nismo dobili ni sekundu u Dnevniku javnog servisa. Izostanak te sekunde je najbolji pokazatelj medijskog mraka u Srbiji. Nismo mogli da oslobodimo medije, ali ono što možemo je da pozovemo na što masovniji izlazak na glasanje. Što više nas bude glasalo, toliko će biti vernija slika onoga što Srbija zaista misli“, kazao je Cvetković.

Inicijativu je do sada potpisalo više od 170.000 građana, među kojima i nekoliko stotina javnih ličnosti, a naredne tribine ProGlasa biće održane u Kruševcu, u petak od 14.30 i Loznici, u subotu od 12 sati.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.