Prognoza za subotu, 27. decembar: Jutro hladno, pre podne oblačno, popodne razvedravanje

U Srbiji će danas jutro biti hladno, mestimično sa slabim mrazem, ujutru i pre podne će biti pretežno oblačno i suvo, a posle podne se očekuje razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura će se kretati od minus tri stepena do tri stepena, a najviša dnevna od dva do šest stepeni.

U Beogradu će jutro biti hladno na širem području grada sa slabim mrazem, ujutru i pre podne pretežno oblačno,a od sredine dana razvedravanje. Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura će se kretati od minus dva do nula, a najviša dnevna oko četiri stepena.

