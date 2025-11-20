Programski direktor N1: Napadač na našu ekipu je čovek koji je bio osuđen za ubistvo

Programski direktor televizije N1 Igor Božić izjavio je da je čovek koji je napao ekipu te televizije najverovatnije čovek koji je bio osuđen 1997. godine za ubistvo na 15 godina zatvora.

„Policija je uradila i forenzičku analizu, pošto je taj čovek kameru držao u svojim rukama, mogli su da uzmu i DNK-a i otiske prstiju“, rekao je Božić na televiziji N1.

Dodao je da je dosad bilo 11 fizičkih napada, a da je današnji 12. na novinare ispred šatorskog naselja kod Skupštine Srbije, koji su pokušali da izveštavaju iz različitih redakcija.

„Ovo je finalno upozorenje vlastima da ovo mora da prestane, da policajci koji se tamo nalaze moraju da predstavljaju državu i da štite sve građane“, kazao je Božić.

Ta televizija je saopštila danas da je jedan muškarac napao ekipu N1 koja je snimala prostor nedaleko od Skupštine Srbije i šatorskog naselja u kojem borave pristalice vlasti.

(Beta)

