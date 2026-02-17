Proizvođači mleka u Srbiji napustili sastanak sa ministrom bez dogovora, nastavljaju blokadu puteva

Predstavnici pet udruženja proizvođača mleka i povrtarskih proizvoda Srbije napustili su danas razgovor sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Draganom Glamočićem bez dogovora oko zabrane uvoza sira, mleka, povrća i voća i najavili nastavak blokade Ibarske magistrale u Mrčajevcima i Slatini kod Čačka.

Predsednik Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, Mikica Majstorović rekao je da Glamočić nije ponudio nikakvo rešenje za njihove zahteve i da će zbog toga nastaviti započetu blokadu puteva.

„Glamočić je rekao da nema rešenje da zaustavi uvoz sira, mleka, povrća i voća i praktično nam preporučio da promenimo profesiju“, rekao je Majstorović za Betu.

Dodao je da Glamočić nije na današnjem sastanku pominjao da će razgovarati sa EU oko ograničavanja uvoza tih proizvoda što je ranije najavljeno iz tog Ministarstva.

Glamočić se, prema rečima Majstorovića u razgovoru žalio na svoje saradnike.

„Pominjao je da je loša struktura u Ministarstvu i pominjao neke službenike čijim radom nije zadovoljan, u čemu mi ne možemo da mu pomognemo“, rekao je Majstorović i naveo da je stekao utisak da Glamočić i ne želi da pomogne poljoprivrednicima.

Istakao je da su proizvođači mleka u bezizlaznoj situaciji jer je i mlekara Imlek pre dva dana najavila smanjeni otkup mleka za deset odsto.

Ta udruženja su tražila zabranu ili bar uvođenje prelevmana i kontrolu kvliteta poljoprivrednih proizvoda na granici, ako je nemoguća potpuna zabrana, dok se ne stabilizuju cene tih proizvoda na tržištu.

U razgovoru sa Glamočićem učestvovali su predstavnici udruženja „Šajkača“, „Naše mleko“, „Spas i opstanak stočara zapadne Srbije“, Udruženja povrtara iz Zablaća i Proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja.

(Beta)

