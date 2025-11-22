Projekat Omladinska laboratorija Z.Balkana 2 pokrenuo laboratoriju mladih o medijskoj pismenosti

Projekat Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana 2 (WBYL2), koji finansira Evropska unija a sprovodi Savet za regionalnu saradnju (RCC), zvanično je pokrenuo Regionalnu laboratoriju mladih o medijskoj pismenosti i dezinformacijama na skupu koji je održan od 18. do 20. novembra 2025. godine u Tirani, saopštio je danas RCC.

Prva konferencija u okviru nove laboratorije mladih ujedno je i zvaničan početak novog procesa utvrđivanja politika koji predvode mladi u regionu u okviru kojeg će se baviti izazovom suzbijanja dezinformacija i jačanjem medijske pismenosti širom Zapadnog Balkana.

Temom koju su odabrali mladi ljudi prepoznaje se potreba za suzbijanjem širenja pogrešnih informacija i promocijom kritičkog razmišljanja i medijske pismenosti kao glavnih elemenata demokratskog učešća i društvene otpornosti.

Prema istraživanju SecuriMeter 2024, koje sprovodi Savet za regionalnu saradnju, najveći izvori pogrešnih informacija su anonimne društvene mreže na internetu (43 odsto) i influenseri sa društvenih mreža (35 odsto), što su razlozi zašto je osnaživanje mladih u ovoj oblasti važnije nego ikad prije.

„Dezinformacije nisu samo problem na internetu već utiču na odluke, poverenje u vlasti, pa čak i na ličnu sigurnost. Najizloženiji su mladi ljudi koji su i najviše povezani i aktivni na internetu. Medijska i digitalna pismenost je od presudnog značaja jer mladim ljudima obezbeđuje mehanizme za informisano učešće, kritičko razmišljanje i otpornost u složenom digitalnom svetu“, rekla je Danijela Gačević, rukovodilac Odelenja za programe u Savetu za regionalnu saradnju, tokom svog uvodnog obraćanja.

Nikolas Vuiton (Nicolas Vuitton), voditelj programa u Generalnoj direkciji Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo rekao je da će „prevazilaženje ovog izazova zajedničkim naporima kao i bolja usklađenost sa pravnim tekovinama i standardima Evropske unije biti od predsudog značaja“.

U uvodnom delu, koji je vodio vođa tima projekta Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana (WBYL) Ognjen Marković, učestvovali su, između ostalih, i Nikolas Vuiton, Krešnik Loka (Kreshnik Loka), zamenik generalnog sekretara Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO), i Olta Šeku (Shehu), mlada evropska ambasadorka.

Tokom trodnevnog skupa učesnici su vodili interaktivne diskusije, razmjenjivali znanja i dobre prakse i učestvovali u zajedničkim aktivnostima. Bili su i deo audio-vizuelnog događaja kojim je istaknuta važnost medijske pismenosti a zajednički su radili i na utvrđivanju regionalnih preporuka koje će biti okosnica njihovog rada u narednih godinu i po dana.

Preporuke su date u okviru tri glavne teme, a to su medijska i informaciona pismenost, govor mržnje, diskriminacija i zlostavljanje na internetu i mladi u medijima, koje će biti osnova prilikom izrade rešenja u domenu politika širom Zapadnog Balkana.

Laboratorija mladih o medijskoj pismenosti i dezinformacijama jedna je u nizu laboratorija mladih koje je uspešno realizovao Savet za regionalnu saradnju. Prve tri laboratorije bavile su se nezaposlenošću mladih, mentalnim zdravljem i Zelenom agendom, a u okviru svake od njih obezbeđeni su konkretni instrumenti za angažman mladih i utvrđivanje politika.

Proces se nastavlja i planirana su još dva važna događaja, odnosno srednjoročna i završna konferencija, čiji je krajnji cilj sprovođenje konkretnih politika, preporuka i inicijativa koje predvode mladi širom Zapadnog Balkana.

Dan ranije, projekat Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana 2 suorganizovao je neformalne i otvorene razgovore visokih zvaničnika i mladih koji su razgovarali o Planu rasta i ulozi mladih u oblikovanju i provođenju politika, pri čemu je istaknuta važnost značajnog učešća mladih ljudi u ostvarivanju napretka u sprovođenju Zajedničkog regionalnog tržišta.

Projekat Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana 2 (WBYL2) je inicijativa koju finansira Evropska unija a sprovodi Savet za regionalnu saradnju kojom se promoviše kontinuiran i strukturiran regionalni dijalog mladih ljudi i kreatora politika s ciljem zajedničkog kretanja politika kojima se jača učešće mladih u donošenju odluka u javnom sektoru i doprinosi povoljnijem društveno-ekonomskom okruženju za mlade širom Zapadnog Balkana.

(Beta)

