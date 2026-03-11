Projekat zajedničkih istorijskih čitanki dobitnik CESPIC nagrade za mir

Projekat zajedničkih istorijskih čitanki (www.jointhistory.net) dobitnik je ovogodišnje nagrade za mir koju dodeljuje Evropski centar za nauku o miru, povezivanje i saradnju CESPIC (European Centre for Peace Science, Integration and Cooperation) u Tirani u saradnji sa Balkansko-kavkaskom transevropskom opservatorijom (OVCT) sa sedištem u Trentu.

Priznanje je dodeljeno danas na svečanosti na Katoličkom univerzitetu Gospe od dobrog saveta (Our Lady of Good Counsel) u Tirani.

Nagrada se dodeljuje pojedincima i organizacijama koji su izuzetno doprineli jačanju međunarodne saradnje, obrazovanju mladih o miru i podsticanju dijaloga među različitim zajednicama.

Nagradu su u ime projekta primile profesorka atinskog Univerziteta Pandio Kristina Kuluri (Christina Koulouri), predsednica Naučnog odbora projekta i direktorka projekta Zvezdana Kovač. Projekat se ostvaruje u saradnji sa Evropskim fondom za Balkan (European Fund for the Balkans) u Beogradu, uz finansijsku podršku Ministarstva spoljnih poslova Nemačke.

„Samo obrazovani, radoznali i otvoreni ljudi, spremni da kritički promišljaju prošlost i razumeju različite perspektive, mogu biti istinski garant mira“, naglasila je Kovač zahvaljujući se na priznanju. Dodala je da je za tvorce Projekta zajedničkih istorijskih čitanki posebno važno što je nagrada uvažila značaj obrazovanja mladih kao temelja mira.

Profesorka Kuluri je naglasila da je na ovom kompleksnom zadatku radilo više od 100 istoričara iz celog regiona. „Naš izbor u ovim čitankama bio je da zadržimo distancu i od heroizacije i od viktimizacije, te da pokušamo da učenike upoznamo sa ratnim iskustvom kao složenim fenomenom i, pre svega, kao zajedničkim ljudskim iskustvom“, objasnila je Kuluri.

Projekat zajedničkih istorijskih čitanki pokrenut je krajem devedesetih godina prošlog veka, još za vreme ratova na jugoslovenskom području.

„U tom trenutku već i ideja da istoričari iz svih krajeva jugoistočne Evrope zajednički proizvedu nastavne materijale koji opisuju prošlost iz različitih perspektiva djelovala je gotovo nemoguće. Ipak, zahvaljujući entuzijazmu velikoj broja profesora istorije i drugih stručnjaka, ideja je pretočena u stvarnost“, istakla je Kovač.

Sadržaj zajedničkih čitanki istorije dostupan je preko stranice projekta na internetu www.jointhistory.net) i društvenih mreža. U toku su novi regionalni obrazovni programi, uključujući i psihološke radionice o traumama iz nedavne prošlosti. Najnovija naučna konferencija Projekta bavila se prošlošću i budućnošću granica u jugoistočnoj Evropi.

