Promene u gradskom prevozu zbog radova na Trgu republike u Beogradu

Tokom izvođenja radova na Trgu republike, koji će trajati do 13. jula, doći će do izmena u javnom prevozu od raskrsnice sa Makedonskom ulicom do raskrsnice sa Francuskom ulicom, saopštio je danas Sekretarijat za javni prevoz, a preneo portal Beoinfo.

Desna kolovozna traka u smeru ka Studentskom trgu neće biti u funkciji, a leva će se koristiti za dvosmerno odvijanje saobraćaja, zbog čega će vozila javnog prevoza saobraćati po izmenjenom režimu rada.

Na sajtu Beoinfo piše da će doći do izmena na linijama 32, 32N, 202N i 706N.

Trolejbuske linije 28 i 41 i dalje neće funkcionisati, a linija 29 će i dalje saobraćati do Trga Slavija i nosiće oznaku 29L, dok će linija 40 saobraćati sa povećanim brojem vozila.

Autobuska linija 24 će saobraćati na trasi Cara Dušana – Francuska – Kolarčeva – Terazije – Kralja Milana – Trg Slavija – Beogradska – Njegoševa i dalje u skladu sa radovima u Čuburskoj ulici.

Linija 26 će saobraćati trasom Cara Dušana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Kraljice Marije – Ruzveltova – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom, a 27 će u oba smera stajati kod Bulevara despota Stefana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Kraljice Marije – Ruzveltova i dalje će ići redovnom trasom.

Autobuske linije 37 i 44 će saobraćati trasom Žorža Klemansoa – Cara Dušana – Džordža Vašingtona – Takovska – Kneza Miloša i dalje redovnim trasama, dok će linija 58 ići Bulevarom despota Stefana, ulicama Cvijićevom, Takovskom, Kneza Miloša i dalje redovnom trasom.

Privremeno se ukida autobusko stajalište 702 koje se zove „Trg republike“ gde inače staju 24, 37, 44, 15N, 27N, 32N, 33N, 37N, 56N, 75N, 101N, 304N, 511N, 704N i 706N.

Vozila sa noćnih linija će kao dolazno koristiti svoje polazno stajalište.

Autobusko stajalište 3031 biće u funkciji za noćne linije 301N i 304N.

Vozila sa linija 68N i 603N promenu smera kretanja vršiće ulicama Dečanskom, Makedonskom, Trg republike, Francuskom preko stajališta „Trg republike“.

(Beta)

