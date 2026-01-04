Pronađeno telo srpskog državljanina koji je radio kao čuvar u švajcarskom baru

Među novim indentifikovan su četiri devojčice iz Švajcarske starosti 14, 15 i 18 godina i šestoro švajcarskih muškaraca starosti od 16 do 31 godine. Među njima je dvojni državljanin Švajcarske i Srbije Stefan Ivanović (31), koji je radio kao obezbeđenje u baru.
Tu vest je potvrdila i porodica Ivanović koja je prethodno poslala švajcarskim vlastima njegov uzorak DNK.
Švajcarka je nastavila istragu i identifikaciju žrtava požara koji je opustošio bar Konstelasion (Constellation) u Kran-Montani u novogodišnjoj noći, kada je stradalo najmanje 40 ljudi i povređeno 119.
Državno tužilaštvo pokrenulo je krivičnu istragu protiv dva upravnika objekta zbog sumnje na ubistvo iz nehata, nanošenje telesnih povreda iz nehata i podmetanje požara iz nehata.
Do sada su tela 24 žrtve, uglavnom mladih ljudi, identifikovana i predata njihovim porodicama.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com