Prosečan Nemac više radi i zarađuje od sugrađanke ali kraće uživa u penziji

Kada bi neki pojedinac bio slika i prilika svih oko 83 miliona stanovnika Nemačke, žena i muškaraca, kako bi taj prosečni Nemac izgledao, kako bi živeo, koliko bi imao godina i koliko zarađivao, pitanje je kojim se pozabavio nemački Savezni zavod za statistiku.

Na kraju 2024. godine „prosečni“ muškarac u Nemačkoj imao je 43,5 godina. Prosečna Nemica bila je sa 46,2 godine skoro dve i po godine starija, što uglavnom ima veze sa očekivanim životnim vekom polova.

Prosečna visina Nemca/Nemice bila je 1,73 metra a težina 77,7 kilograma. Međutim, prosečna žena bila je visoka 1,66 metara i teška 69,2 kilograma, dok su muškarci porasli do čak 1,79 metara i dostigli 85,8 kilograma.

Posmatrano po vrsti domaćinstva, od samačkog pa do proširene porodice pod istim krovom, prosečan čovek u Nemačkoj živi u domaćinstvu sa još jednom osobom.

Žena u životu rodi u proseku 1,6 dece. Prema statističkim podacima, prosečna porodica broji 3,4 osobe.

Popis nekretnina iz 2022. godine pokazuje da je prosečan Nemac/Nemica živeo u stanu od 94,4 kvadrata i po kvadratnom metru plaćao stanarinu od 7,28 evra neto.

Taj prosečni Nemac, ako je stalno zaposlen, radi nedeljno 40,7 sati, a Nemica nešto manje, 39,2 sata. Malo je drugačija slika sa skraćenim radnim vremenom. Prosek je 21,8 sati, ali žena sa 22,2 sata radi gotovo dva sata više od prosečnog muškarca.

Razlika postoji i u plati. Ona je u proseku za oba pola u aprilu 2024. godine za stalno zaposlene iznosila bruto 4,634 evra, ali je prosečni Nemac primao 4,830 evra bruto, a Nemica 4,214 evra.

Taj običan, osrednji nemački muškarac roditeljsku kuću napušta sa 24,6 godina, a prosečna Nemica to uradi oko godinu i po dana ranije, sa 23,1 godinom.

I onda ta prosečna Nemica sa 30,4 godine prvi put postaje majka, a njen prosečni muškarac prvi put postaje otac sa 33,3 godine. Ipak, prosečna Nemica se prvi put udaje sa 32,9 godina, a muškarac sa 35,3 godine.

I na kraju, oboje sa 64,7 godina odu u penziju, koju onda primaju 21,7 godina. Prosečna Nemica „uživa“ u penziji oko tri godine duže od prosečnog Nemca.

