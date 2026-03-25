Prosečna neto plata u Srbiji u januaru 118.429 dinara, medijalna 92.671 dinar

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) u Srbiji u januaru ove godine bila je 118.429 dinara, a bruto zarada 163.385 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Medijalna neto zarada iznosila je 92.671 dinar, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do tog iznosa.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 10,1 odsto, a realno za 7,5 odsto, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 10,2 odsto, odnosno za 7,6 odsto realno.

U odnosu na decembar 2025. godine, prosečna bruto zarada za januar 2026. godine nominalno je manja za 3,8 odsto, a realno za 4,1 odsto, dok je prosečna neto zarada nominalno manja za 4,6 odsto a realno za 4,9 odsto.

(Beta)

