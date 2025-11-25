Prosečna plata u Srbiji u septembru bila 109.147 dinara, medijalna 85.267 dinara

 –  

Prosečna zarada (bruto) obračunata za septembar ove godine iznosila je 150.947 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) bila 109,147 dinara, objavio je Republički zavod za statistiku.

Foto: Beta

Medijalna neto zarada iznosila je 85.267 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do tog iznosa.

Rast bruto zarada u periodu januar‒septembar 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 11,2 odsto nominalno, odnosno 6,6 odsto realno, dok je prosečna neto zarada veća za 11,1 odsto nominalno, odnosno za 6,5 odsto realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruta zarada za septembar 2025. godine nominalno je veća za 13,7 odsto, a realno za 10,5 odsto, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 13,6 odsto, odnosno za 10,4 odsto realno.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com