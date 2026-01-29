Proslava Kineske nove godine i u Beogradu, Novom Sadu, Boru i Zrenjaninu

Kineska nova godina biće i 2026. obeležena nizom manifestacija u Beogradu.

Vlada Srbije, ambasada Kine u Srbiji, Kineski kulturni centar i Institut za pojas i put će tim povodom, sutra održati konferenciju za medije.

Najavljeno je obraćanje ambasadora Kine Li Minga, predstavnika kineskih institucija i međunarodnih studenata a direktor Instituta za pojas i put Bojan Lalić će predstaviti aktivnosti manifestacije „Srećna kineska Nova godina 2026“.

U saopštenju Vlade Srbije piše da će biti izveden i program „Srećna Kineska nova godina“.

Program te manifestacija u Srbiji obuhvata niz dešavanja i raznih programa u Beogradu, Boru, Novom Sadu i Zrenjananu.

