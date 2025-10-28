Prosvetni sindikati traže sastanak s premijerom, traže ispunjavanje ranijih obećanja

Četiri prosvetna sindikata zatražila su danas sastanak s premijerom Srbije u vezi zarada prosvetnih radnika i planiranja državnog budžeta za 2026, saopštili su danas ti sindikati.

Zahtev je istovremeno upućen i ministru finansija, saopštili su Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, Sindikat obrazovanja Srbije, Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ i Sindikat radnika u prosveti Srbije.

Insistiraju da odmah bude održan sastanak sa predstavnicima Vlade Srbije na kome bi detaljno izložili svoje zahteve, a pred usvajanje Zakona o budžetu Srbije za 2026. i kako bi ono što je dogovoreno u prethodnom periodu bilo i ostvareno.

„Potrebno je i neophodno planirati povećanje zarada za zaposlene u prosveti koje će obezbediti da se, za početak, zarada održava na nivou republičkog proseka (plata) u 2026.“, navodi se.

Sindikati su dodali i da je potrebno da se u narednom periodu, a u dogovoru s nadležnima, obezbedi dodatno povećanje radi zarada kvaliteta rada i privlačenja mladih da upisuju pedagoške fakultete.

Ukazali su da su predstavnici Vlade, resornih ministarstava i reprezentativnih sindikata usaglasili u januaru 2025. da u toku godine nastave rad na izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun plata zaposlenih u javnim službama, u cilju usklađivanja koeficijenata za zanimanja od četvrtog do šestog stepena stručne spreme.

„Ukazujemo da će najavljeno povećenja mininalne zarade, koje pozdravljamo, dodatno naruši odnos između najniže i najviše zarade, što će dovesti da veliki broj zaposlenih u prosveti prima minimalac“, naveli su te to ocenili kao neprihvatljivo.

Ukazali su i da se na sednici Vlade Srbije, iako je bilo dogovoreno, u junu nisu našli zakonski predlozi iz oblasti obrazovanja koji su bili prethodno usaglašeni u pregovorima sa Ministarstvom prosvete.

„Nije izvršena isplata dodatka na platu koordinatora elektronskog dnevnika definisana potpisanim kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika“, precizira se.

Naveli su i da je Ministarstvo prosvete dostavilo usaglašen predlog sa reprezentativnim sindikatima Vladi Srbije, te da očekuju pozitivan odgovor koji će omogućiti isplatu od januara 2026.

(Beta)

