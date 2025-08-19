Protest građana ispred JZO, u znak podrške studentkinji Nikolini Sinđelić

Žene zbora beogradskog naselja Cerak, studenti i građani stigli su do sedišta Jedinice za zaštitu određenih ličnosti i objekata (JZO) u Sarajevskoj ulici, u znak podrške studentkinji Fakulteta političkih nauka (FPN) Nikolini Sinđelić.

Na čelu kolone nalazi se veliki transparent „Nikolina svi smo, uplašeni nismo“ i građani uzvikuju „uhapsite Krička“, misleći na komandanta te Jedinice za koga Sinđelić tvrdi da ju je udarao i pretio joj silovanjem tokom privođenja nakon protesta u Beograduć .

Skup prati policija u civilu, a blokirana je Sarajevska ulica, javlja reporterka agencije Beta.

Poslanica Slavica Radovanović, pukovnica policije u penziji, pozvala je policajke koje obezbeđuju ulaz u JZO da se sklone i da prestanu da štite ljude koji „biju decu“.

„Učila sam vas da štitite jedna drugu od onih koji napadaju integritet žene“, kazala je Radovanović na protestu.

Među prisutnima je i predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević i poslanici Zeleno-levog fronta Robert Kozma i Biljana Đorđević, koja je i profesorka na FPN.

Okupljene nose transparente „Ko nas štiti od policije“, „Nasilje nad ženama je zločin države“, „Neću biber-sprej hoću da me štiti policija i zakon“ i one protiv Krička.

Studentkinja Nikolina Sinđelić je, u parku kod Mostarske petlje uoči protesta, izjavila za agenciju Beta da je spremna da ide van granica Srbije sa procesom protiv Krička i da će dati sve od sebe da se to ne dogodi više nikome.

„Nisu još uvek podnete krivične prijave pošto i dalje traju veštačenja i pregledi koji nisu završeni, potrebno je još nekoliko dana da se sve odradi“, kazala je ona.

Advokatski tim koji će zastupati studentkinju FPN-a prikuplja elemente za podizanje krivične prijave protiv komandanta JZO i drugih pripadnika te jedinice.

Ona je optužila komandanta Jedinice za zaštitu posebnih ličnosti i objekata (JZO) Marka Krička za fizičko i seksualno zlostavljanje prilikom privođenja nakon protesta 14. avgusta u Beogradu.

(Beta)

