Protest i u Niškoj Banji zbog osnivanja Fakulteta srpskih studija

Studenti i profesori niškog Univerziteta i građani okupili su se u podne ispred hotela „Radon“ u Niškoj Banji u znak protesta što je Vlade Srbije donela odluku o osnivanju Fakulteta srpskih studija u Nišu.

Vlada je to uradila uprkos tome što nastavno-naučno veće, Savet Filozofskog fakulteta, kao i Savet Univerziteta u Nišu nisu dali saglasnost na taj predlog.

Protest je organizovan ispred „Radona“ koji je stacionar Instituta „Niška Banja“ jer je za danas u tom hotelu zakazan sastanak dekana Filozofskog fakulteta i predstavnika Ministarstva prosvete.

Redovni profesor na Departmanu za istoriju Filozofskog fakulteta Irena Ljubomirović je izjavila da su profesori Filozofskog fakulteta dovedeni pred svršen čin nakon što je trinaestoro nastavnika sa Departmana za istoriju, srbistiku i ruski jezik i književnost odlučilo da formira novi fakultet, a 23-oje nastavnika nije bilo upoznato sa njihovim pregovorima i dogovorima.

„Odlučili su da formiraju fakultet na taj način što će oteti Filozofskom fakultetu tri departmana, za srbistiku, istoriju i ruski jezik, tako što će svoj novi fakultet smestiti na adresu postojećeg fakulteta, tako što će preoteti profesore i studente sa tri departmana. To je apsolutno nedopustivo“, istakla je.

Prema njenim rečim formiranje novog fakulteta je ne samo grubo kršenje autonomije Univerziteta i fakulteta nego je i atak na Filozofski fakultet.

„Reč je o pokušaju da se Filozofski fakultet kazni zbog toga što je pružio podršku svojim studentima u prethodnoj godini kada su protestovali i istupali sa opravdanim zahtevima koje su nastavnici fakulteta većinski podržali“, kazala je Ljubomirović.

Ona je podsetila da je oko 150 nastavnika Filozofskog veća jednoglasno, na Nastavno-naučnom veću, odbacilo predlog Vlade Srbije o osnivanju Filozofskog fakulteta.

Dodala je i da je i Savet Filozofskog fakulteta takođe odbacio predlog o formiranju novog fakulteta.

„Savet Univerziteta nije prihvatio predlog Vlade Srbije i bez obzira na sve ove odluke i mišljenja svih ovih organa Filozofskog fakulteta i Univerziteta u Nišu, Vlada je donela odluku o formiranju novog fakulteta“, istakla je Ljubomirović.

Prema njenim rečima vođeni su pregovori u Ministarstvu prosvete dekan Filozofskog fakulteta je na njima jasno stavio do znanja Fiozofski fakultet neće pristati na formiranje novog fakulteta, da se protivi oduzimanju pomenuta tri departmana i da je to linija preko koje Filozofski fakultet nikada neće preći.

Okupljanje je organizovano na poziv studenata i „Slobodnog univerziteta“ u Nišu čiji su predstavnici istakli da je odlukom o osnivanju Fakulteta srpskih studija „direktno ugrožena autonomija Univerziteta i narušen integritet akademske zajednice“.

(Beta)

