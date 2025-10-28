Protest ispred crnogorske vlade zbog ranjavanja podgoričkog mladića nožem

Nekoliko stotina građana protestovalo je večeras u Podgorici ispred zgrade vlade Crne Gore povodom nedavnog ranjavanja mladića iz Podgoričanina nožem, za koje se sumnjiče dva strana državljanina, Turske i Azerbejdžana.

Okupljeni su izrazili revolt povodom tog prošlonedeljnog incidenta, skandirajući „Turci napolje“ i „Ko ne skače, taj je Turčin“.

Okupljenima se obratio Momo Joksimović iz partije penzionera, rekavši da se „ne mogu da se krive narod i nacije“, ali i da „mladost opravdano protestuje“.

„Danas je mladost ustala da izrazi nezadovoljstvo zbog ranjavanja Marka Jaćimovića, uglednog i finog momka. Mladost je ustala da pokaže solidarnost. I u ovim situacijama Crna Gora mora da pokaže razum. Ne mogu se kriviti narodi i nacije, to se dešava svuda. Ali moramo da razumemo ovu mladost što je izrazila ovakvo nezadovoljstvo. Moramo graditi civilizacijske odnose, odnose prijateljstva i razuma, ali i razumeti nezadovoljstvo ove omladine“, kazao je Joksimović.

Na putu ka zgradi vlade, demonstranti su takođe skandirali „Turci napolje“ i palili su pirotehniku, dok su pojedini istakli trobojke.

Podgorička policija je saopštila da je večeras privela 11 osoba, od kojih devet maloletnih, tokom aktivnosti na očuvanju javnog reda i mira na području grada.

Policija je uputila apel roditeljima da vrše nadzor nad svojom maloletnom decom i „da ne dozvole da ona budu zloupotrebljena i uključena u bilo kakve namere vršenja nasilnih delikata“.

Ranjavanje Jaćimovića nožem 24. oktobra izazvalo je revolt građana i pozive na nasilje prema turskim državljanima, kojih u Crnoj Gori, prema zvaničnim podacima, ima oko 13.300. Napetosti između lokalnog stanovništva i državljana Turske u Crnoj Gori od tada ne jenjavaju.

Podgorička policija je uhapsila 31-godišnjeg državljanina Azerbejdžana i 54-godišnjeg državljanina Turske, koje sumnjiči da su u podgoričkom naselju Zabjelo naneli teške povrede Jaćimoviću. Oni se terete za nasilničko ponašanje.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com