Protest ispred Informera završen performansom i minutom ćutanja za žrtve pada nadstrešnice

Protest ispred sedišta televizije Informer u Beogradu, završen je večeras oko 19 časova performansom i minutom tišine za 16 poginulih u padu nadstrešnice rekonstruisane Železničke stanice u Novom Sadu.

Protest, koji su organizovali studenti u blokadi Fakulteta političkih nauka (FPN) i zbora građana Braća Jerković, protekao je bez incidenata.

Kako je preneo portal N1, okupljeni su u jednom trenutku na protestu zatražili izvinjenje glavnog i odgovornog urednika Informera Dragana Vučićevića zbog izjave „16 šatro žrtava“ o poginulima u Novom Sadu, što je on u programu te televizije pokušao da opravda, navodeći da je mislio na to da demonstranti „šatro žale za 16 žrtava“.

Po isteku sat vremena, koliko su učesnici protesta dali Vučićeviću, na video-bimu ispred te televizije prikazan je video-snimak sa isečcima iz emisija Informera, fotografijama naslovnih strana, i deo snimka u kome Vučićević izgovara „16 šatro žrtava“.

Više stotina demonstranata okupilo se danas oko 17 časova ispred Informera, gde su blokirali saobraćaj u Bulevaru Peka Dapčevića.

U Kumodraškoj koja od Bulevara vodi do samog sedišta redakcije isprečio im se kordon policije, bez opreme za razbijanje demonstracija.

Ispred policije su bili i redari, organizatori protesta, u fluorescentnim prslucima, a učesnici protesta pravili su buku duvanjem u pištaljke, bez pokušaja da priđu samoj zgradi redakcije.

Kako je preneo portal N1, iz zgrade televizije se sve vreme puštala rodoljubiva i nacionalistička muzika, pre svega Baje Malog Knindže, a na krovu zgrade je bio i Dragan Vučićević.

Portal prenosi da je Vučićević u jednom trenutku upućivao pogrdne reči reporteru N1, kao i da se obraćao i okupljenima.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com