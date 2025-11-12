Protest ispred NišTV zbog intervjua s ministrom prosvete, ali njega nije bilo, razgovor bio snimljen

Studenti i drugi građani Niša okupili su se večeras ispred sedišta NišTV zbog najave da će u programu te televizije govoriti ministar prosvete Dejan Vuk Stanković.

Ministra nisu videli pošto se ispostavilo da je razgovor s njim snimljen tokom njegove današnje posete Nišu, ali su studenti i drugi građani ipak jedan sat protestovali ispred NišTV, javila je reporterka agencije Beta.

Oni su ušli u dvorište te televizije u niškom naselju Trošarina i okružili novinarku i snimatelja NišTV koji su se uključivali u program.

Okupljeni su došli do samog ulaza u zgradu, gde su neki od njih dovukli kontejner za smeće, a na zgradu je bačeno nekoliko jaja.

Studenti i drugi građani su skandirali „Ćaci, ćaci!“, „Ruke su vam krvave!“, „Ostavka pa robija!“, „Dejane odlazi!“ i „Ostavke pa robija!“.

Skup je protekao uz veoma mali broj policajaca u uniformi i u civilu.

Na samom kraju, dok su se okupljeni razilazili, u dvorište NišTV ušla su tri policijska vozila.

Protest je organizovan na poziv studenata koji su istakli da žele da pokažu da „Niš ne ćuti dok se ponižavaju prosvetni radnici i guši pravo na slobodu mišljenja i izražavanja“.

U pozivu na protest objavljenom na društvenim mrežama je takođe rečeno da „studenti žele da jasno poruče da neće dozvoliti da profesori i nastavnici ostaju bez posla samo zato što podržavaju svoje učenike i studente u borbi za pravdu i dostojanstvo“.

